Zürich, die Stadt am Wasser, ist vielseitiges Reiseziel und Ausgangspunkt für spannende Ausflüge. bild: zürich tourismus

Zugestiegen

Die Region Zürich aktiv erleben

Die Region Zürich als Ausflugsziel in jeder Hinsicht naheliegend. Dank ihrer grossen Vielfalt bietet sie Erlebnisse für jeden Geschmack und ist jederzeit schnell erreichbar.

Bettina Schnerr

Mehr «Blogs»

Ob mit Familie oder allein unterwegs, ob kulturbegeistert oder shoppingverliebt, ob Regenschirmwetter oder strahlender Sonnenschein – wer Ausflüge in die Stadt oder in die Grossregion Zürich unternimmt, dem sind keine Grenzen gesetzt. Die Region weiss selbst spontane Menschen zu begeistern, die ihre Entschlüsse beim Morgenkaffee treffen. Der Entscheid für diese abwechslungsreiche Aktivregion gelingt dank Railaway-Angeboten umso leichter, denn viele Ziele belohnen die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr mit Rabatten. Die Ausflugsziele sind mit der Bahn schnell und bequem erreichbar und das oft genug direkt ohne Umsteigen.

Da beginnt das Freizeitgefühl bereits am Bahnhof, zumal die Läden vor Ort frischen Reiseproviant bereithalten und die Vorbereitung der Snacks für den Tag ersparen. So lässt sich die Fahrt gleich doppelt geniessen: Die umweltfreundliche Anreise braucht keine umständliche Parkplatzsuche und die Abteile bieten derweil genug Raum für eine aktive Reisegestaltung.

Vielversprechende Museumsauswahl

Wer Museen langweilig findet, hat nur das richtige noch nicht gefunden – oder er oder sie kennt Zürich mitsamt Region noch nicht. Kilchberg lockt zum Beispiel jedes Jahr zahlreiche Genussmenschen an, denn hier ist das «Lindt Home of Chocolate» zu finden. Die Schokoladenerlebniswelt nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Entdeckungsreise von der Kakaobohne bis zur Produktion und verspricht süsse Verführung am spektakulären Schokoladenbrunnen.

Contentpartnerschaft mit SBB



Infos



Angebot für Individualreisende:



Swiss Science Center Technorama:

20 Prozent Rabatt auf die Anfahrt bis Winterthur, Technorama oder Oberwinterthur, bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Angebot gültig bis zum 31. März 2024.



Lindt Home of Chocolate:

20 Prozent Rabatt auf die Anfahrt bis Kilchberg ZH, 10 Prozent Rabatt auf den Eintritt zur «Schokoladentour». Angebot gültig bis zum 31. März 2024.



Museum Rietberg:

10 Prozent Rabatt auf den Eintritt ins Museum. Angebot gültig bis zum 31. Januar 2024.



Greifensee:

30 Prozent Rabatt auf die Tageskarte bzw. 15 Prozent Rabatt auf die Tageskarte für Reisende mit Halbtax / GA. Angebot gültig bis zum 19. Oktober 2023.



Alle Angebote gelten bei Anreise mit dem öffentlichen Verkehr.



sbb.ch/zuerich-freizeit





Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB. Die Beiträge werden von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten verfasst.20 Prozent Rabatt auf die Anfahrt bis Winterthur, Technorama oder Oberwinterthur, bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Angebot gültig bis zum 31. März 2024.20 Prozent Rabatt auf die Anfahrt bis Kilchberg ZH, 10 Prozent Rabatt auf den Eintritt zur «Schokoladentour». Angebot gültig bis zum 31. März 2024.10 Prozent Rabatt auf den Eintritt ins Museum. Angebot gültig bis zum 31. Januar 2024.30 Prozent Rabatt auf die Tageskarte bzw. 15 Prozent Rabatt auf die Tageskarte für Reisende mit Halbtax / GA. Angebot gültig bis zum 19. Oktober 2023.Alle Angebote gelten bei Anreise mit dem öffentlichen Verkehr.Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Kunst, Kultur und Koalas

Winterthur weckt im «Swiss Science Center Technorama» den Entdeckergeist. Über 500 Experimentierstationen machen Wissenschaft zum grossen Erlebnis. Anders als sonst in vielen Museen dürfen Kinder und Erwachsene alles berühren und erforschen. Seit 2021 gehört ein grosszügiger Park dazu, der mit den Naturphänomenen Wasser, Sonnenlicht und Wind spielt. Eine 130 Meter lange «Wunderbrücke» bietet Platz für Experimente inmitten von Baumwipfeln und sorgt auf ungewöhnliche Art für neue Perspektiven. Tierische Entdeckungen gelingen im Zoo Zürich, wo Giraffen in der abwechslungsreichen Lewa-Savanne grüssen, der Masoala-Regenwald seit 20 Jahren den Besuchenden die Natur Madagaskars näherbringt und im Australienhaus die Koalas mit dem kuscheligen Fell auf Eukalyptusbäumen ruhen.

Direkt neben der Lewa-Savanne beeindruckt das Elefantenhaus mit seinem grossartigen Design. Bild: Katharina Lütscher

Oder Ausflüglerinnen und Ausflügler gehen in Zürich gleich auf eine kleine Weltreise. Das klappt im Museum Rietberg, dem einzigen Kunstmuseum für aussereuropäische Kulturen in der Schweiz. Das Haus mit dem markanten Glaseingang spezialisiert sich auf Werke aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien und begeistert unter anderem mit indischer Miniaturmalerei oder chinesischer Keramik, die über 1700 Jahre alt ist. Der Besuch lässt sich mit einem Spaziergang im idyllischen Rieterpark abrunden, der einen schönen Blick auf Zürich, den See und die Glarner Alpen ermöglicht.

Freizeitvergnügen am Wasser

Naturliebhaber kommen am Greifensee ganz auf ihre Kosten. Die Seeufer stehen weitgehend unter Naturschutz und versprechen unverbaute Uferlandschaften mit Ried und ausgedehnten Schilfgürteln, dem Zuhause von rund 360 verschiedenen Pflanzen, seltenen Vogelarten und Amphibien. Die einzigartige Natur lässt sich von der Naturstation Silberweide in Mönchaltorf aus oder mit einer ausgedehnten Schiffsrundfahrt entdecken. Im Anschluss lädt das Dorf Greifensee mit seinem Schloss und dem romantischen Dorfkern ein.

Der Ort ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in der Natur oder ins historische Industriegebiet Aathal-Uster. Wer es quirliger mag, darf die vielversprechende Abkühlung an Sommertagen direkt in der Stadt Zürich oder am Zürisee einplanen. Zahlreiche Bäder am Seeufer und an der Limmat laden zu einem Sprung ins erfrischende Nass ein. Die Flussbäder Männerbad am Schanzengraben sowie Oberer Letten und der denkmalgeschützte Untere Letten bieten kostenlosen Eintritt und hier lohnt sich dann auch ein kurzer Abstecher als Tagesabschluss.

Das Naturschutzgebiet am Greifensee ist Ziel für alle, die das Unverfälschte suchen. bild: christa weidmann

Auf Stadtsafari gehen

Natürlich ist Zürich City ebenfalls einen Ausflug wert. Das Bummeln durch die Quartiere beschert Fundstücke in Boutiquen oder erholsame Stunden in Bars und Cafés. Unbekannte Ecken entdecken geht für Abenteuerlustige mit den beliebten Schnitzeljagden der Foxtrails, die geschicktes Kombinieren und clevere Schlussfolgerungen voraussetzen. Der Bahnhof Zürich bietet sich als eine der grössten Shopping-Destinationen der Schweiz an und versorgt Ausflüglerinnen und Ausflügler mit Angeboten für den täglichen Bedarf. Die zahlreichen Restaurants und Take-aways runden den erlebnisreichen Tag mit einem Menü oder dem Proviant für die Rückfahrt ab.