Tritt zurück: SVP-Bundesrat Guy Parmelin,. Bild: keystone

Nachfolge von Parmelin: Wer kandidieren will – und wer schon abgesagt hat

Céline Amaudruz will Bundesrätin werden. Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli verzichtet auf eine Kandidatur. Wer ist noch im Rennen? Eine Übersicht.

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Am Freitag, 23. Oktober, um 12 Uhr endet die Frist der SVP Schweiz für die Anmeldung von Kandidaturen zur Bundesratsnachfolge. Unser Überblick zeigt, welche Kandidatinnen und Kandidaten noch im Rennen sind und welche nicht.

Sie will:

Céline Amaudruz

Die Genfer Nationalrätin ist seit 15 Jahren im Parlament. Sie ist 47 Jahre alt und Vermögensverwalterin bei einer Privatbank. Die SVP-Vizepräsidentin wird als Favoritin aus der Romandie gehandelt.

An einer Medienkonferenz hat Céline Amaudruz ihre Kandidatur bekannt gegeben. Bild: keystone

Sie wollen nicht:

Pascal Schmid

Am Dienstag gab der Thurgauer Pascal Schmid bekannt, dass er nicht kandidieren möchte. Der Grund: Er wolle sich auf seine Ständeratskandidatur konzentrieren. Den Entscheid habe er laut Tagesanzeiger gemeinsam mit seiner Frau getroffen.

Der Asylchef der SVP und Thurgauer Nationalrat Pascal Schmid wurde von Christoph Blocher als Kandidat ins Spiel gebracht. Der 50-jährige sitzt seit drei Jahren im Nationalrat.

Möchte sich auf seine Ständeratskandidatur konzentrieren: Pascal Schmid. Bild: keystone

André Rüegsegger

Der Regierungsrat aus dem Kanton Schwyz wurde von seiner Kantonalpartei als Nachfolger von Bundesrat Guy Parmelin vorgeschlagen. Am Montagnachmittag hat Rüegsegger seinen Verzicht auf eine Kandidatur bekannt gegeben.

Der 50-Jährige ist seit 2012 Mitglied des Schwyzer Regierungsrats und Vorsteher des Baudepartements.

André Rüegsegger wurde von seiner Kantonalpartei nominiert, selbst will er aber nicht Bundesrat werden. Bild: KEYSTONE

Natalie Rickli

Die Regierungsrätin des Kantons Zürich hat am Montag ihren Verzicht auf eine Kandidatur bekannt gegeben. Die 49-Jährige will ihre Verantwortung im Kanton Zürich wahrnehmen und 2027 wieder als Regierungsrätin kandidieren.

Die Zürcherin wurde 2007 als 30-Jährige in den Nationalrat gewählt. Dort blieb sie, bis sie 2019 das Amt als Regierungsrätin des Kantons Zürich übernahm.

Natalie Rickli will 2027 als Regierungsrätin des Kantons Zürich wiedergewählt werden. Bild: KEYSTONE

Esther Friedli

Die Ständerätin aus dem Kanton St.Gallen und Ehefrau von SVP-Politiker Toni Brunner hat eine Kandidatur ausgeschlossen. Sie möchte sich weiterhin auf das Amt als Ständerätin fokussieren. Die Toggenburgerin ist seit 2023 Mitglied des Ständerats, davor sass sie vier Jahre lang im Nationalrat.

Die Toggenburgerin Esther Friedli will nicht als Bundesrätin kandidieren. Bild: keystone

Magdalena Martullo-Blocher

Die Tochter von alt Bundesrat Christoph Blocher hat kein Interesse am Amt als Bundesrätin. Die Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher sagte dies bereits am Tag von Parmelins Rücktritt in der SRF-«Arena». Die SVP habe gute Anwärterinnen und Anwärter, erklärte sie. Eine Kandidatur von ihr werde deshalb – so hoffe sie – nicht nötig sein, so Martullo-Blocher in der Sendung.

Die 57-Jährige sitzt seit 2015 im Nationalrat. Sie ist Mitglied der Wirtschaftskommission und verantwortet innerhalb der SVP das Dossier Schweiz-EU.

Sieht sich mehr als Unternehmerin als als Bundesrätin: Magdalena Martullo-Blocher. Bild: keystone

Marcel Dettling

Auch der SVP-Parteipräsident Marcel Dettling will nicht als Nachfolger von Guy Parmelin kandidieren. Im Interview mit der bz sagte er, dass seine Aufgabe das Führen der Partei sei.

Der Landwirt aus dem Kanton Schwyz sitzt seit 2015 im Nationalrat und ist seit zwei Jahren Präsident der SVP Schweiz.

Marcel Dettling will lieber die Partei führen. Bild: keystone

Sie überlegen noch:

Thomas Matter

Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter überlegt sich eine Kandidatur. Im «SonntagsBlick» sagte der 60-Jährige, dass er sich Gedanken mache und intensiv mit seiner Frau darüber spreche.

Der Unternehmer sitzt seit zwölf Jahren im Nationalrat und ist Vizepräsident der SVP.

Thomas Matter überlegt sich eine Kandidatur. Bild: keystone

Franz Grüter

Nationalrat Franz Grüter prüft eine Bundesratskandidatur. Er wolle sich Gedanken machen, erklärte er kurz nach Parmelins Ankündigung. Der Luzerner sitzt seit 2015 im Nationalrat.

Franz Grüter überlegt noch. Bild: PARTEI

Jean-Pierre Gallati

Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati sagte nach dem Rücktritt von Guy Parmelin in der Aargauer Zeitung, dass er eine Kandidatur prüfen möchte.



Der 60-jährige Rechtsanwalt wurde 2019 in den Aargauer Regierungsrat gewählt und ist Vorsteher des Gesundheitsdepartements.

Möglicher Kandidat aus dem Aargau: Jean-Pierre Gallati. Bild: sda

(sel)