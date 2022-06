Mit dieser neuen Hardware und Software will es Apple krachen lassen

Apple-Chef Tim Cook im Hands-on-Raum mit neuem Macbook Air. Bild: keystone

Neue iPhone-Software und vieles mehr: Das musst du über die Apple-Keynote wissen

Die Kalifornier haben zur Eröffnung der WWDC ein Feuerwerk an neuer Software gezündet und auch leistungsfähige neue Hardware enthüllt. Frauen spielten eine wichtige Rolle an der Keynote, die Ukraine gar keine.

Am Pfingstmontag hat Apple im Rahmen einer knapp zweistündige Show neue Software und Hardware vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was war die wichtigste Ankündigung?

Es gab mehrere.

Etwa zu Apples Auto-Cockpit-Software Carplay (dazu gleich mehr). Und es zeigte sich im Verlauf der Keynote eindrücklich, wie Apple im Wettbewerb mit Android-Smartphones und Windows-PCs auf mehr Leistung und ein noch besseres Zusammenspiel seiner Hardware und Software setzt.

Speziell bei den Chip-Eigenentwicklungen gibt Apple Vollgas, wie wir weiter unten sehen.

Was bringt das neue Carplay?

Eine potenzielle Revolution bereitet Apple bei seiner Auto-Software CarPlay vor. Bisher war sie dafür da, Inhalte von einem iPhone auf den Infotainment-Bildschirm zu bringen. Die kommende Version soll nun aber auch Zugriff auf Auto-Funktionen wie die Steuerung der Klimaanlage bieten – und auch das komplette Instrumenten-Cluster zum Beispiel mit der Geschwindigkeits-Anzeige betreiben können.

Vorschau auf die neue Cockpit-Software von Apple. screenshot: apple.com

Erste Fahrzeuge, die darauf zurückgreifen, sollen allerdings erst Ende 2023 vorgestellt werden, wie es an der Keynote hiess. Unter den Herstellern, die laut Apple bei dem Projekt mitmachen, sind Mercedes, Audi und Porsche sowie auch unter anderem Ford, Renault, Nissan und Volvo. Google arbeitet bereits seit Jahren daran, neben seiner CarPlay-Konkurrenz Android Auto den Herstellern auch eine Android-Version für Fahrzeug-Funktionen anzubieten.

Diese Carplay-Partnerunternehmen wurden an der Keynote eingeblendet. screenshot: apple.com

Was fehlte?

Apple-Chef Tim Cook, der als Gastgeber die WWDC 2021 eröffnete, verlor kein Wort zum Ukraine-Krieg.

Auch von einer Augmented-Reality-Datenbrille, über die mittlerweile seit Jahren spekuliert wird, war keine Rede.

Was fiel auf?

Bei der diesjährigen Eröffnung der Entwicklerkonferenz WWDC spielten Frauen eine wichtige Rolle.

Es waren auffallend viele weibliche Apple-Angestellte auf der Bühne, die konkrete Produkte vorstellten.

Und es wurde auch eine neue Funktion namens Safety Check vorgestellt, die darauf abzielt, Menschen in missbräuchlichen Situationen – wie zum Beispiel häuslicher Gewalt – zu schützen. Das Feature soll Betroffenen ermöglichen, den Zugriff auf bestimmte Informationen, wie z. B. den Standort, den man möglicherweise zuvor mit jemand anderem (wie etwa dem Partner) geteilt hat, einfach zu widerrufen.

Zusätzlich zu einer Checkliste gibt es einen «Notfall-Reset», der es Usern ermöglicht, sich von iCloud abzumelden, Datenschutzeinstellungen zu sperren und eingehende Nachrichten nur auf «das Gerät in ihrer Hand» zu beschränken.

Katie Skinner präsentierte das «Safety Check»-Feature: Video: YouTube/CNET Highlights

Eine Kommentatorin bei Engadget merkte an, das neue Feature komme, nachdem Apple wegen seiner AirTag-Tracker in den Vereinigten Staaten mit Dutzenden von gemeldeten Stalking-Vorfällen in Verbindung gebracht worden sei.

PS: Sehr viel Bühnenzeit hatte erneut auch Software-Chef Craig Federighi.

Federighi wurde in einer nicht ernstgemeinten Videoeinlage als spurtender Showman «mit wehender Mähne» in Szene gesetzt. screenshot: apple.com

Was gibts Neues fürs iPhone?

Apples wichtigste Software-Neuerung, die rund eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit betrifft, ist iOS 16.

Die nächste Generation des iPhone-Betriebssystems bringt für die Nachrichten-App (iMessage) wichtige Verbesserungen. Nun lassen sich Tippfehler in gesendeten Nachrichten bearbeiten, und man kann versehentlich gesendete Nachrichten zurückzurufen. Zudem gibt es neu die Möglichkeit, einen Nachrichten-Thread als ungelesen zu markieren.

Das System-Update, das im Herbst offiziell verfügbar sein soll, bringt eine komplett überarbeitete und anpassbare Oberfläche für den Sperrbildschirm («Lockscreen»).

Nach Googles Android-System setzt nun also auch Apple auf eine verstärkte Personalisierung des Sperrbildschirms mit sogenannten Widgets für Funktionen wie die Anzeige der Wettervorhersage. Android-Smartphones können schon lange Widgets im Sperrbildschirm anzeigen.

Apple wird Entwicklern auch eine Live-Schnittstelle anbieten, über die zum Beispiel die Ankunftszeit eines Fahrdienstes oder der Spielstand bei einem Spiel im Sperrbildschirm in Echtzeit angezeigt werden können.

In der Karten-App wird man künftig Routen mit bis zu 15 Stopps planen können. Apps können künftig Bilder aus Apples «Look Around»-Strassenansichten integrieren - was zum Beispiel Immobilien-Anwendungen zu Gute kommt.

Die Schweiz gehört laut Ankündigung zu den Ländern, die als erste in den screenshot: apple.com

Was bietet iPadOS 16?

Die neuen Features auf einen Blick: screenshot: apple.com

Was bringt «Stage Manager»?

Mit Stage Manager kann man eine App in eine Art Einzelfenster-Modus schalten, wobei alle anderen geöffneten Anwendungen in Stapeln am linken Displayrand sortiert werden. Dem User steht es dabei frei, Fenster selbst in Gruppen zu sortieren und zwischen den Gruppen zu wechseln.

Das Feature wurde im Rahmen der Ankündigungen von macOS 13 Ventura und iPadOS 16 vorgestellt. Allerdings soll es (laut unbestätigten Berichten) nur auf iPads und Mac-Computern mit M1-Chip laufen.

Welche iPhones erhalten iOS 16?

Auf folgenden Modellen lässt sich die Software installieren:

iPhone 7 und 7 Plus

iPhone 8 und 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2020)

iPhone XS und XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro, und 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, und 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, und 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

Die nächste iPhone-Generation, die die diesen Herbst auf den Markt kommen dürfte.

Welche neue Hardware hat Apple vorgestellt?

Allen voran den M2-Chip. Das ist ein leistungsfähiger und energieeffizienter Nachfolger von Apples M1-Chip (streng genommen ist es ja «System on a Chip», weil alle wichtigen Komponenten auf engem Raum direkt miteinander verbunden sind).

Bekanntlich setzen die Kalifornier je länger, desto stärker auf Chip-Eigenentwicklungen für alle Geräte. Mit dem M1 hatte Apple Ende 2021 damit begonnen, Prozessoren des Branchenriesen Intel den Rücken zu kehren. Ziel ist es, alle Geräte vom iPhone bis zum Mac auf eine Basis umzustellen.

Das M2-Chipsystem soll bei gleichem Stromverbrauch mehr Leistung als Apples erster M1-Chip bieten. Unter anderem hat der M2 ein Viertel mehr Transistoren, wie der zuständige Apple-Manager Johny Srouji betonte.

Der M2-Chip wird in zwei neue Laptops verbaut, die laut Ankündigung «nächsten Monat» erhältlich seien:

ein Macbook Air (13,6 Zoll)

ein Macbook Pro (13 Zoll)

Während der Keynote sagte Apple, das MacBook Air mit M2-Chip biete eine um 38 Prozent schnellere «Videobearbeitungs-Leistung» und eine um 20 Prozent schnellere «Bildfilter- und Effekteleistung», man gab aber nicht an, welche Apps für diese beeindruckende Benchmark verwendet wurden.

Was bietet das neue Macbook Air?

Die (laut Apple) wichtigsten Features: screenshot: apple.com

Was bietet das neue Macbook Pro?

screenshot: apple.com

Das M2-Macbook-Pro hat eine (von vielen Usern nicht geliebte) Touchbar, also eine berührungsempfindliche Eingabefläche oberhalb der Tastatur. Gleich rechts daneben ist der Fingerabdruck-Scanner (TouchID) integriert.

Was kosten die neuen M2-Macbooks?

MacBook Air 13.6 Zoll mit 256 GB Speicher

1379 Franken

13.6 Zoll mit 256 GB Speicher 1379 Franken MacBook Air 13.6 Zoll mit 512 GB Speicher

1699 Franken

1699 Franken MacBook Pro 13.3 Zoll mit 256 GB Speicher

1449 Franken

13.3 Zoll mit 256 GB Speicher 1449 Franken MacBook Pro 13.3 Zoll mit 512 GB Speicher

1669 Franken

Was ist mit watchOS?

Die nächste Generation des Betriebssystems für die Apple Watch wird watchOS 9 genannt. Sie bietet zahlreiche Neuerungen, unter anderem zur Training-App. Apples Smartwatch wird künftig auch Schlafphasen aufzeichnen und die User erinnern können, ihre Medikamente einzunehmen.

screenshot: apple.com

Was bringt die neue Mac-Software?

Apple nennt das neue Mac-Betriebssystem Ventura. Auf die kalifornische Bucht, die macOS Monterey seinen Namen gab und die nahegelegene Küstenregion, die macOS Big Sur Ende 2020 taufte, folgt nun also eine Küstenstadt.

Neue Features von macOS 13 Ventura: screenshot: apple.com

Die wichtigsten Neuerungen:

Mit Stage Manager integriert Apple einen neuen Multitasking-Fokus-Modus (dazu oben mehr).

integriert Apple einen neuen Multitasking-Fokus-Modus (dazu oben mehr). Die Suchfunktion Spotlight wird aufgemotzt.

wird aufgemotzt. Apples Mail-App kann neu E-Mails zurückrufen und es gibt schnelle Erinnerungen. Zudem wird die in die Mail-App integrierte Suchfunktion komplett überarbeitet.

kann neu E-Mails zurückrufen und es gibt schnelle Erinnerungen. Zudem wird die in die Mail-App integrierte Suchfunktion komplett überarbeitet. Die sichere Passwort-Alternative Passkey soll Web-Logins über Touch ID und Face ID ermöglichen.

soll Web-Logins über Touch ID und Face ID ermöglichen. FaceTime unterstützt die Gesprächs-Übergabe vom iPhone zum Mac. Zudem wird Apple die Nutzung des iPhones als Mac-Webcam (über eine Halterung) ermöglichen.

Was gibts sonst noch Neues?

Apple hat die Home-App überarbeitet, das ist die in die Betriebssysteme integrierte Plattform für Smart-Home-Geräte, die mit dem Homekit-Standard kompatibel sind.

screenshot: apple.com

Mit der neuen App «Freeform» will Apple eine Art digitales Whiteboard bieten, auf dem mehrere Nutzerinnen und Nutzer geräteübergreifend nicht nur Text, sondern auch Zeichnungen, Fotos und Videos teilen und bearbeiten können.

Was kosten die neuen Ladegeräte (für die Macbooks)?

35 Watt Dual USB-C Ladegerät: 65 Franken

67 Watt USB-C Ladegerät: 65 Franken

30 Watt USB-C Ladegerät: 45 Franken

Wann sind die Beta-Versionen der neuen Software verfügbar?

Bei Apple registrierte Software-Entwickler, bzw. Leute, die den entsprechenden Jahresbeitrag bezahlen, können die neue Software umgehend ausprobieren.

Die Public Beta soll im Juli folgen.

Was sind die ersten Reaktionen der Fachleute?

«Apple tut etwas, was nur sie tun können: Hardware und Software vertikal integrieren.» Gene Munster, Apple-Analyst

Quellen

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA-Keystone