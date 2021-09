Auf ihrer Webseite schreiben die Netzaktivisten am Montagabend:

Kein AnonNewsDE auf Twitter? Echt ungewohnt, oder?



Nein, wir haben keine Ahnung, warum die Kollegen von AnonNewsDE auf Twitter schon so früh Feierabend machen können.



Eines sollte aber jedem klar sein, der Anonymous kennt: die Arbeit endet nicht. Wer glaubt, das Anonymous Kollektiv wäre dadurch in seiner Arbeit eingeschränkt, der irrt. Sehr sogar. Wer glaubt, es käme bei Anonymous auf einen Account an, der irrt. Sehr sogar. Wer glaubt, Anonymous sei jemals zum Schweigen zu bringen, der irrt. Sehr sogar.



Denn einer der Münder mag mal stumm sein, eines der Augen mag mal blind sein, eines der Ohren mag mal taub sein. Aber Anonymous hat mehr Augen, Ohren, Münder, Arme und Hände als jeder andere.



Wir lesen uns demnächst, AnonNewsDE, Grüße gehen raus!



#FreeAnonNewsDE