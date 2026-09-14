Einige neue Features benötigen aktuelle Hardware oder sind regional eingeschränkt verfügbar. Bild: imago-images.de

iOS 27 kommt: Das ändert sich ab heute auf dem iPhone

Apple rollt am 14. September iOS 27 aus. Das System-Update bringt einige neue Funktionen und Design-Anpassungen, von einer mit KI aufgemotzten Siri bis zu Detailverbesserungen für alltägliche Anwendungen.

Marco Tito Aronica / watson.de

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Mit der System-Software iOS 27 erweitert Apple das Funktionsspektrum für neuere iPhones deutlich. Im Mittelpunkt steht eine grundlegend neu entwickelte KI-unterstützte Sprachassistenz.

Die Neuerungen im Überblick.

Siri AI und Apple-Intelligence-Funktionen

Das Update auf iOS 27 führt eine deutlich weiterentwickelte Version von Siri ein: Siri AI basiert auf künstlicher Intelligenz, ist leistungsstärker und kann Aufgaben in mehr Apps übernehmen. Zusätzlich gibt es Apple-Intelligence-Funktionen wie fotorealistische Bildgenerierung, neue Bild- und Shortcut-Funktionen und automatisch erstellte Videobeschreibungen. Voraussetzung ist ein iPhone 15 Pro oder neuer. Ältere Geräte erhalten diese KI-Funktionen nicht.

Laut Apple ist Siri AI zunächst ausschliesslich in englischer Sprache verfügbar und wird schrittweise ausgebaut.

Dies KI-gestützten Funktionen sind zum Start nicht in Deutschland und auch nicht in anderen EU-Ländern zugänglich, da Apple sich in einem regulatorischen Prüfverfahren befindet. Ob und wann Siri AI und die neuen Funktionen auch für User in der Europäische Union kommen, ist offen.

Überarbeitetes Design: Liquid Glass

Mit iOS 27 verfeinert Apple das sogenannte Liquid-Glass-Design, das bereits unter iOS 26 eingeführt wurde. App-Icons erscheinen schärfer und detailreicher, die grafische Oberfläche bietet mehr Kontrast. Ausserdem lässt sich über einen Schieberegler einstellen, wie klar oder getönt die Oberfläche wirkt.

Angeblich deutliche Leistungsverbesserungen

Apple hebt Verbesserungen bei der Systemleistung hervor. Apps starten nach Angaben des amerikanischen Tech-Konzern bis zu 30 Prozent schneller, Fotos laden bis zu 70 Prozent schneller in die Bilderübersicht, und AirDrop-Übertragungen werden um bis zu 80 Prozent beschleunigt.

Die Optimierungen betreffen verschiedene Bereiche des Betriebssystems. Berechtigt für das Update sind alle Modelle ab iPhone 11 und das iPhone SE ab der 2. Generation.

iPhone-Handoff, aber...

Erstmals können Nutzerinnen und Nutzer mit «iPhone Handoff» unter derselben Telefonnummer zwischen zwei iPhones wechseln.

Das Feature setzt allerdings einen unterstützenden Mobilfunkanbieter voraus und ist zum Marktstart zunächst bei T-Mobile in den USA sowie bei der Deutschen Telekom in Deutschland erhältlich. Für die Option fällt eine monatliche Zusatzgebühr von 5 Euro an. Weitere Anbieter wollen die Funktion später nachreichen. Das ist vor allem für User spannend, die ein Gerät für die Arbeit und eines privat nutzen.

Schweizer Mobilfunkanbieter wurden in den offiziellen Start-Fussnoten von Apple nicht genannt.

Verbesserte Standortfreigabe in «Wo ist?»

Das Update bringt in der «Wo ist?»-App flexiblere Möglichkeiten zur Standortfreigabe: Neben voreingestellten Zeiträumen kann nun eine individuelle Dauer angegeben oder ein exaktes Ablaufdatum gewählt werden. Zudem lässt sich die Freigabe für einzelne Kontakte bis zum Tagesende pausieren, ohne dass die andere Person davon erfährt.

CarPlay: Videofunktionen im Stand

Apples Auto-Software CarPlay wird mit iOS 27 in bestimmten Neufahrzeugen um die Möglichkeit ergänzt, Videos per AirPlay auf das Bordsystem zu übertragen. Entwickler können zudem eigene CarPlay-Apps mit Videoinhalten anbieten. Die Wiedergabe funktioniert allerdings ausschliesslich, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

Kompatibilität: Welche iPhones erhalten iOS 27?

Das System-Update soll am Montag für iPhone 11 und neuer bereitgestellt werden. Die wichtigsten KI-Funktionen benötigen jedoch mindestens ein iPhone 15 Pro.

Die vollständige Liste kompatibler Modelle umfasst unter anderem alle Generationen ab iPhone 11, das iPhone SE ab 2. Generation sowie die neuesten iPhone-18-Modelle.

Verfügbarkeit und weitere Änderungen

iOS 27 ist ab dem 14. September gegen 19 Uhr in der Schweiz als Download über die Systemeinstellungen erhältlich. Apple veröffentlicht parallel umfangreiche Update-Pakete für weitere System-Linien wie iPadOS, macOS, watchOS und mehr. Insgesamt listet das Unternehmen über 250 neue Funktionen, Verbesserungen und Anpassungen.

Was du nach dem Update tun kannst

Das folgende Video (auf Deutsch) zeigt alle wichtigen Neuerungen: Video: YouTube/DerTechnikmeister

(dsc/watson.de)