Diese Drohne schnappt sich Ihre Handy-Daten im Vorbeiflug

Hacker haben eine Drohne entwickelt, um an Informationen auf Smartphones zu gelangen. Alles im Namen der Sicherheit.

Philipp Rüegg Philipp Rüegg Redaktor

Wer am Himmel von London eine schwirrende Drohne sieht, sollte sich in Acht nehmen. Unter der treffenden Bezeichnung Snoopy (schnüffelnd) macht die Drohne mobile Geräte mit aktivierter W-Lan-Verbindung ausfindig. Wenn sich Smartphones oder Tablets mit dem Internet verbinden wollen, halten sie nach Wi-Fis Ausschau, die sie bereits kennen. Das sind neben privaten meist auch öffentliche, wie Starbucks oder McDonalds.

Snoopy liest diese Namen aus und gibt sich anschliessend als eines dieser Netzwerke aus. Das Smartphone verbindet sich danach mit der Drohne, die dadurch den gesamten Datenverkehr des Geräts mitlesen kann – Kreditkarten, Usernamen und Passwörter seien dann völlig ungeschützt, schreibt CNN Money.

Schnüffeln für mehr Sicherheit

Zwar wurde die Spionagedrohne von Hackern entwickelt, allerdings für einen guten Zweck, wie die Macher gegenüber CNN Money versichern. Glenn Wilkinson und Daniel Cuthbert von Sensepost Security haben das Gerät entworfen und wollen mit dem Projekt auf die mangelnde Sicherheit in Smartphones und Tablets aufmerksam machen. Die Ergebnisse präsentieren sie an der Black-Hat-Asia-Cybersecurity-Konferenz in Singapur diese Woche.

Die einfachste Methode, um sich gegen solche Methoden zu schützen, ist die Wifi-Verbindung abzuschalten.

