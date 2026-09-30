Donald Trump sieht keinen Anlass, KI-Anwendungen wie die von Elon Musk (Grok) zu regulieren. Bild: keystone

KI-Firmen sollen sich laut Trump selbst beaufsichtigen

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US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump.

Der US-Präsident hatte sich am Dienstag mit Anführer einiger der mächtigsten KI-Firmen im Weissen Haus getroffen. Gemäss Trump hätten die Fimen eine Übereinkunft zur Selbstregulierung unterzeichnet, berichtet CNN. Er veröffentlichte das Dokument später auf seinem Truth-Social-Account.

Bild: Screenshot Truth Social

Demnach umfasst das Übereinkommen ein vierstufiges Prozedere: das Implementieren von internen Kontrollen und das Installieren von internen Kontrollteams; das Etablieren von unabhängigen externen Prüfinstanzen; und die Schaffung eines sogenannten unabhängigen Komitees, das aus den Vorsitzenden der Firmen gebildet werden soll.

Unterschrieben wurde das Dokument nebst Trump von den Chefs von Google, Anthropic, Meta, Nvidia, OpenAI und X. Trump sprach gemäss CNN von einem «moralisch verpflichtenden Vertrag». Am Meeting ebenfalls teil nahmen der Chef von Palantir, Alex Karp, und der Amazon-Boss Jeff Bezos – ohne allerdings später das Dokument zu unterzeichnen.

Trump sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. «Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht», sagte der Präsident nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. «Sie werden das nicht zulassen.» Die Unternehmen würden «sich gegenseitig kontrollieren».

Zuletzt hatten eigenständige Hacking-Attacken durch KI-Modelle die Sorgen um Gefahren Künstlicher Intelligenz hochkochen lassen. Einige Branchenvertreter selbst warnten, man könne nicht ganz ausschliessen, dass KI in der Zukunft die Menschheit auslösche. Der Chef der KI-Firma Anthropic, Dario Amodei, hatte sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle abzubremsen, um sicherzugehen, dass man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert. (her/sda/dpa)