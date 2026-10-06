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Mutmasslicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos

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Tausende Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf der App einen kryptischen Text angezeigt.Bild: IMAGO/Rüdiger Wölk

Mutmasslicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos

06.10.2026, 14:0806.10.2026, 14:08

Der britische Online-Modehändler Asos ist mutmasslich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Tausende Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf ihren Smartphones übereinstimmenden Berichten zufolge einen kryptischen Text angezeigt mit dem Titel: «Asos hacked» («Asos gehackt»). Bislang hat sich das Unternehmen nicht dazu geäussert.

Laut der Nachrichtenagentur PA lautete der auf den Handys angezeigte Text: «Sehr geehrte Datenschutz- und IT-Verantwortliche von Asos, wir haben die Snowflake-Instanz vollständig kompromittiert. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, andernfalls werden wir es veröffentlichen.» Die Software Snowflake bietet Unternehmen eine Plattform, auf der sie grosse Mengen an Daten speichern, zusammenführen und analysieren können.

Die Aktie von Asos brach am Dienstagmorgen um mehr als zehn Prozent ein. Der Internetauftritt des Händlers schien zunächst nicht betroffen zu sein. Asos, zu dem auch Marken wie Topshop und Miss Selfridge gehören, hat laut PA weltweit 17 Millionen Kunden. (sda/awp/dpa)

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