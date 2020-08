Dieses iPhone-Update sollten nicht nur SwissCovid-Nutzer sofort installieren

Apple hat in der Nacht auf Donnerstag iOS 13.6.1 veröffentlicht.

Einen Monat nach der Veröffentlichung von iOS 13.6 und iPadOS 13.6 legt Apple mit wichtigen Verbesserungen nach. Das Update soll einige Fehler beheben, die in Zusammenhang mit der Exposure-Notification-Schnittstelle bestehen. Das ist die ins mobile Betriebssystem integrierte Technik, die von SwissCovid und anderen Tracing-Apps verwendet wird.

Gemäss den offiziellen Release Notes von Apple wird unter anderem ein Problem behoben, dass die Benachrichtigungen von Betroffenen ungewollt deaktiviert wurden.