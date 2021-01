Digital

iPhone 12: Apple warnt vor Wirkung auf Herzschrittmacher



Magnetische Bauteile im iPhone 12: Apple warnt vor Wirkung auf Herzschrittmacher

Ein Magnet hat in der Nähe von medizinischen Implantaten nichts zu suchen. Allerdings verbirgt sich so ein Bauteil auch in iPhones. Apple sieht sich deshalb zu einer ausdrücklichen Warnung veranlasst.

Im neuen iPhone 12 (wie auch im iPhone 12 Pro, Pro Max und Mini) stecken Bauteile, die die Funktionsweise von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen lebensrettenden Medizingeräten beeinträchtigen können. Das geht aus einem kürzlich aktualisierten Support-Dokumenten von Apple hervor.

Demnach warnt der iPhone-Hersteller jetzt ausdrücklich davor, das iPhone 12 in der Nähe von Implantaten aufzubewahren, die empfindlich auf Magnete und Funkwellen reagieren. Auch MagSafe-Zubehör zum magnetischen Aufladen von Apple-Geräten können Probleme verursachen.

«Obwohl alle iPhone 12-Modelle mehr Magnete als frühere iPhone-Modelle enthalten, ist nicht davon auszugehen, dass sie ein grösseres Risiko für magnetische Interferenzen mit medizinischen Geräten darstellen als frühere iPhone-Modelle.» quelle: support.apple.com

Was User beachten sollten

Apple empfiehlt beim iPhone-Gebrauch einen Mindestabstand von gut 15 Zentimetern. Das Gerät in einer Brusttasche zu tragen wäre demnach für Patienten keine gute Idee.

Während das Smartphone lädt, sollte ein Abstand von mindestens 30 Zentimetern eingehalten werden. Laut dem Konzern gehe von dem iPhone 12 jedoch keine grössere Gefahr aus als von früheren Modellen, auch wenn darin mehr magnetische Teile verbaut wurden.

Ärzte hatten zuvor in einem Experiment herausgefunden, dass ein iPhone 12 ein Defibrillator-Implantat aussetzen liess, wenn es in die Nähe gebracht wurde.

