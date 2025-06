Neue Enthüllungen zur Telegram-App zeigen gefährliche Russland-Connection

«Cloud-Chat-Daten werden in mehreren Rechenzentren weltweit gespeichert, die von verschiedenen juristischen Personen in unterschiedlichen Rechtsräumen kontrolliert werden.

(...)

Die relevanten Entschlüsselungsschlüssel werden in Teile aufgeteilt und niemals am selben Ort wie die Daten aufbewahrt, die sie schützen. … Dank dieser Struktur können wir sicherstellen, dass keine einzelne Regierung oder ein Block gleichgesinnter Länder in die Privatsphäre und Meinungsfreiheit der Menschen eingreifen kann.»