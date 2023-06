Diese Resultate deuten darauf hin, dass von GPT-3 erstellte (aber von geschulten Menschen bewertete) Informationskampagnen etwa in Krisensituationen effektiver wären, wie die UZH in einer Mitteilung zur Studie schreibt.

Was lernen wir daraus?

Was wurde untersucht?

Unterscheiden, welche Tweets von ChatGPT und welche von Menschen verfasst wurden, konnten die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht zuverlässig. «GPT-3 ist ein zweischneidiges Schwert», heisst es in der Studie.

Gleichzeitig verstanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber von ChatGPT produzierte Tweets besser, wie die am Mittwochabend im Fachblatt «Science Advances» publizierte Studie zeigt.

ChatGPT hat ein Talent für die Erstellung überzeugender Falschinformationen. In einer neuen Studie der Universität Zürich (UZH) hatten die Teilnehmenden bei KI-generierten Tweets mehr Schwierigkeiten, Fake-News zu erkennen, als bei jenen, die von Menschen verfasst wurden.

In der Studie wurde untersucht, ob Personen zwischen Desinformation und korrekten Informationen in Form von Tweets unterscheiden können.

In der Studie wurde untersucht, ob Personen zwischen Desinformation und korrekten Informationen in Form von Tweets unterscheiden können. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Putins Armee-Debakel – in 23 bitterbösen Tweets und Karikaturen

Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂

Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!

Basels Diouf vor Wechsel in Ligue 1 + Bayern mit Napoli-Star einig + Havertz zu Arsenal

Journalist ruft Wagner-Rekrutierer an – mit überraschender Erkenntnis

«Es hat einen Strukturbruch in der Weltwirtschaft gegeben»

«Ich will diesen Satz nie wieder hören»: Witwe und Mutter von Titan-Opfern erzählt

Studie: 5G-Mobilfunk legt in Westeuropa schneller als erwartet zu

Die Nutzung der fünften Mobilfunkgeneration (5G) in Westeuropa nimmt schneller als erwartet Fahrt auf. Bis Ende 2022 wuchs die Anzahl der 5G-Verträge in Westeuropa auf 69 Millionen, wie aus dem Ericsson Mobility Report hervorgeht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.