Brack.ch gibt nach vermeintlichem Datenklau Entwarnung

Der bekannte Schweizer Onlinehändler beruhigt die Kundinnen und Kunden. Es habe keinen Hackerangriff gegeben.

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Nachdem vor wenigen Tagen ein Unbekannter in einem öffentlich zugänglichen Cybercrime-Forum behauptet hatte, er habe die Brack-Kundendatenbank gestohlen und biete sie zum Kauf an, ergaben watson-Recherchen, dass es sich um einen Scam (Betrug) handelt.

Nun haben weiterführende Abklärungen im Auftrag des betroffenen Onlinehändlers bestätigt, dass es keinen erfolgreichen Hackerangriff und Datenklau gab.

Das Unternehmen teilt mit:

«Nach einer ersten Entwarnung am späten Montagabend stellte Brack.ch weitere Nachforschungen an und konsultierte dafür auch einen zweiten, renommierten Sicherheitsdienstleister. Per Mittwochnachmittag lässt sich klar sagen: Brack.ch wurde nicht gehackt; es flossen keine Kund:innendaten aus der Infrastruktur des Unternehmens ab.»

Das Unternehmen werde «aus dem Streben nach maximaler Transparenz heraus» den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) über die Angelegenheit in Kenntnis setzen und bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt stellen.

Quellen

(dsc)