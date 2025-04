Kunden von Brack.ch sollen ihre Passwörter ändern – das wissen wir zum Vorfall

Unbestätigte Meldungen über einen Datendiebstahl beim Schweizer Online-Händler sorgen seit dem Wochenende für Verunsicherung. Der Firmen-Sprecher und der angebliche Daten-Dealer nehmen Stellung.

Die am Montag vom Online-Händler Brack verschickte Mitteilung lässt aufhorchen: In der E-Mail, die bis am Abend bei allen betroffenen Kunden im Posteingang landen soll, schreiben die Verantwortlichen:

«Wir möchten Sie darüber informieren, dass gegenwärtig eine Meldung zur möglichen Entwendung von User-Daten diverser Online-Plattformen im Netz kursiert.



Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Passwort bei uns und allen anderen Online-Plattformen prophylaktisch zu erneuern.»

Weiter teilt das Unternehmen mit:

«Wir ermitteln mit Hochdruck, ob die Vorwürfe Substanz haben, raten aber zur Prävention.»

watson hat sich auf Spurensuche begeben ...

Welche Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es?

Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse.

Am vergangenen Wochenende verbreitete sich auf Social-Media-Plattformen eine Meldung, wonach ein Cyberkrimineller bei Brack.ch zugeschlagen habe und nun die gestohlenen Nutzerdaten zum Kauf anbiete.

Die Meldung bezog sich auf ein Verkaufs-Angebot im berüchtigten Cybercrime-Forum «BreachForums». Dieses Posting stammte von einem seit Juni 2023 registrierten User mit dem Pseudonym «Dulnex».

Die entsprechende Datenbank von Brack enthalte die persönlichen Informationen von mehr als 2,4 Millionen Individuen, schrieb die unbekannte Person.

Weiter präzisierte der oder die Anbieterin, bei den Informationen handle es sich um «Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Vornamen, Nachnamen, Rechnungen, gekaufte Artikel, unbezahlte Artikel, auf Kredit bezahlte Artikel, Nachrichten an den Support und vieles mehr».

Als Beleg für die Authentizität des Materials fügte der Verfasser dem Forums-Posting einen Text-Auszug aus der angeblichen Brack-Datenbank an.

Ausserdem sei es ihm gelungen, die Kunden-Rechnungen («Invoices») herunterzuladen, aber es fehlten «ziemlich viele». Drei angefügte Links führen zum Cloud-Speicherdienst Pixeldrain und beinhalten authentisch aussehende Rechnungen aus den Jahren 2021, 2024 und 2025.

Das BreachForums-Posting datiert vom Samstag, 5. April. Allerdings wurde der Account in der Zwischenzeit wegen Verstoss gegen die Forums-Regeln gesperrt.

Der hier schreibende watson-Redaktor hat die besagte Person via Messenger-Dienst Telegram kontaktiert. Sie behauptet auf Anfrage, ihr Posting sei irreführend gewesen. Es habe keinen «Data Breach» gegeben, also keine Datenschutzverletzung durch eine Cyberattacke. Dies solle der watson-Journalist auch gleich dem betroffenen Unternehmen ausrichten. Dass Brack die Kundinnen und Kunden gewarnt habe, sei unnötig gewesen.

Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Die Person mit dem Pseudonym Dulnex kommunizierte in holprigem Englisch und deutlich besserem Französisch. Und sie behauptete, aus Marokko zu stammen.

Auf der BreachForums-Website finden sich mindestens drei weitere Postings dieses Users mit Verkaufsangeboten. Ein Deal kam augenscheinlich nicht zustande.

Wie reagiert Brack?

Mediensprecher Lukas Keller erklärt auf Anfrage:

«Dass es einen Hack unserer Datenbank gegeben hat, können wir aktuell in dieser Form nicht bestätigen. Unsere Sicherheitsexpert:innen sehen derzeit im angebotenen Datensatz eher Fragmente einer so genannten ‹Komboliste›, in der auch die Daten anderer Plattformen und Onlinehändler enthalten zu sein scheinen.



Insofern Brack.ch-Daten betroffen sind, ist dies für uns natürlich nicht hinnehmbar – und wir ermitteln auf Hochtouren.»

Und weshalb empfiehlt Brack der eigenen Kundschaft, die Passwörter vorsichtshalber auch zu «allen anderen Online-Plattformen» zu ändern?

Der Firmensprecher betont:

«Wir haben alle unsere Kund:innen proaktiv über die Situation informiert und bitten sie, ihr Passwort für unser Portal – und andere Onlineportale — zu ändern. Dies, weil es sich wie erwähnt um eine Komboliste mit Anmeldedaten verschiedener Plattformen handeln könnte.



Zusätzlich empfehlen wir das Aktivieren der freiwilligen 2-Faktor-Authentifizierung.»

Der Versand der E-Mails erfolge «in Kaskaden» und könne sich noch bis in den Abend hinziehen, so der Brack-Sprecher. Das Schreiben enthält keine persönliche Anrede, es beginnt mit «Liebe Kundinnen und Kunden».

Das Branchenportal inside-it.ch hatte am Montag ebenfalls über den Fall berichtet.

