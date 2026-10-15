Forscher knacken Nacktbild-Sperren von OpenAI und Google

Bild-KIs von OpenAI und Google sollen sich überraschend einfach dazu bringen lassen, eigentlich verbotene sexuelle Inhalte zu erzeugen. Bei neueren Modellen könnte das Problem sogar grösser geworden sein.

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Die Schutzmechanismen einiger führender KI-Bildgeneratoren lassen sich offenbar deutlich leichter umgehen als bislang angenommen. Sicherheitsforscher des Unternehmens White Circle haben Modelle von OpenAI und Google getestet und dabei Schwachstellen bei der Blockierung expliziter Inhalte gefunden.

In einem im September veröffentlichten Preprint untersuchten die Forscher unter anderem DALL-E 3, GPT-Image-2 und Googles Nano Banana 2. Mit einer automatisierten Angriffsmethode gelang es ihnen demnach in rund 13 Prozent der Versuche, die Sicherheitsfilter zu umgehen und eigentlich gesperrte explizite Bilder erzeugen zu lassen.

Besonders problematisch sei, dass dafür keine speziell entwickelten Hochleistungsmodelle nötig seien. Die Forscher verwendeten öffentlich verfügbare KI-Systeme und automatisierte Anfragen. Tiefgehendes Fachwissen sei für solche Angriffe damit nicht zwingend erforderlich.

Neuere Modelle offenbar noch anfälliger

Seit Abschluss der ursprünglichen Tests haben sowohl OpenAI als auch Google neue Bildmodelle veröffentlicht. White Circle testete daraufhin auch ChatGPT Images 2.5 und Nano Banana 2.1.

Das Ergebnis fällt laut den Forschern noch schlechter aus: Beide neueren Systeme seien «deutlich leichter» zu umgehen als ihre jeweiligen Vorgänger. OpenAI und Google reagierten laut Ars Technica zunächst nicht auf Anfragen zu den konkreten Ergebnissen.

White Circle vermutet zwei mögliche Erklärungen. Einerseits könnten leistungsfähigere Modelle auch besser darin werden, ungewöhnlichen Anweisungen zu folgen. Andererseits sei denkbar, dass bei der Entwicklung neuer Systeme Fähigkeiten stärker gewichtet würden als deren Absicherung. Belegt ist diese Vermutung bislang nicht.

Problem mit KI-Nacktbildern wächst

Die Ergebnisse treffen auf eine Entwicklung, vor der Fachleute schon länger warnen. Manipulierte Nacktbilder realer Menschen werden häufig über private Nachrichten oder geschlossene Online-Speicher verbreitet und sind deshalb schwer zu entdecken.

Besonders alarmierend ist die Entwicklung bei Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch. Die britische Internet Watch Foundation fand in der ersten Hälfte dieses Jahres 6310 KI-generierte Bilder, die nach britischem Recht als entsprechendes Missbrauchsmaterial eingestuft wurden. Das waren bereits rund 40 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2025.

Die Organisation fordert deshalb, Sicherheitsmechanismen bereits direkt in die Bildgeneratoren einzubauen und neue Modelle vor ihrer Veröffentlichung umfassend auf solche Missbrauchsmöglichkeiten zu testen.

Forscher fordern unabhängige Kontrollen

White Circle will mit seinen Tests zeigen, dass sich KI-Unternehmen bei Sicherheitsprüfungen nicht ausschliesslich selbst kontrollieren sollten. Das Unternehmen fordert verpflichtende Tests durch unabhängige Stellen.

Die neue Angriffsmethode soll im November an der KI-Konferenz NeurIPS vorgestellt werden. White Circle will seine Erkenntnisse zudem Entwicklern und politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen, damit Schutzmechanismen verbessert werden können.

Die Untersuchung zeigt damit ein grundlegendes Problem des aktuellen KI-Wettlaufs: Während Bildgeneratoren immer leistungsfähiger werden, müssen deren Schutzsysteme mit dieser Entwicklung Schritt halten – gerade bei Inhalten, deren Missbrauch für reale Menschen erhebliche Folgen haben kann. (mke)