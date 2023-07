US-Behörde will Microsofts Activision-Deal doch noch ausbremsen

Der Xbox-Konzern Microsoft will sich mit dem 69 Milliarden Dollar teuren Zukauf beliebte Videospiele wie «Call of Duty», «Overwatch» und «Candy Crush» sichern.

Man werde gegen die Entscheidung, den Deal nicht mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren, in Berufung gehen, teilte die Federal Trade Commission in der Nacht zum Donnerstag mit.

Die US-Aufsichtsbehörde FTC will sich mit der juristischen Niederlage im Streit um den Kauf des Videospiele-Riesen Activision Blizzard durch Microsoft nicht abfinden.

In nur wenigen Stunden wurde die App Threads zum grössten Konkurrenten von Twitter – und das, obwohl sie noch nicht einmal fertig entwickelt ist.

Am Donnerstag hat Mark Zuckerberg die neue Meta-App Threads lanciert. Schon nach wenigen Stunden kann die Software mit Twitter konkurrieren und hat mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auch auf Social Media wird die neue App rege diskutiert. Doch was kann man damit eigentlich anstellen? Und wie kannst auch du sie benutzen? Im Video erklären wir es dir – in unter zwei Minuten: