Kein Cloud-Zwang, keine Abokosten: Microsoft Office 2024 kommt



Neben «Microsoft 365» wird der Konzern weiterhin eine Offline-Version seiner Office-Anwendung anbieten. Diese erscheint in doppelter Ausführung.

Steve Haak / t-online

Ein Artikel von

Microsoft will «Office 2024» und «Office LTSC 2024» noch in diesem Jahr veröffentlichen. Das hat der Konzern in einem Blogeintrag mitgeteilt. Während sich Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) an Unternehmen und Organisationen in gewissen Nischen richtet (Geräte ohne Internetverbindung oder Embedded-Installationen wie im Medizinbereich), ist Office 2024 für private Konsumenten gedacht. Somit wird es auch künftig lokale Office-Installationen ohne Abogebühren, dafür mit herkömmlichen Updates für Word, Excel und PowerPoint geben.



Einen genauen Veröffentlichungszeitraum gibt das Unternehmen nicht bekannt. Hinsichtlich Office LTSC 2024 schreibt Microsoft von einer «allgemeinen Verfügbarkeit später in diesem Jahr», was auch auf die Version für Privatanwender zutreffen dürfte.

Fünf Jahre Updates

Microsoft will Office 2024 wie üblich wieder fünf Jahre lang kostenlos mit Updates versorgen. Käufer zahlen einmalig für das Softwarepaket. Der Preis soll sich gegenüber der Vorgängerversion nicht ändern. Bislang kostet Microsoft Office 2021 je nach Version 149 bis 579 Euro. Weitere Einzelheiten zu neuen Funktionen von Office 2024 will Microsoft erst kurz vor der Veröffentlichung bekannt geben.



Klar ist, dass User im Gegensatz zur Cloud-Version «Microsoft 365» auf die Online-Zusammenarbeit mit anderen Anwendern verzichten müssen. Sie können auch nicht auf Funktionen wie den KI-Schreibassistenten Copilot zugreifen und sind nicht durch Microsofts Cloud-Security geschützt.



Office LTSC 2024 und Office 2024 wird auf Windows-10- und Windows-11-Geräten laufen – mit Ausnahme von Geräten mit ARM-Prozessoren, die Windows 11 erfordern. Von den Office-Programmen soll es sowohl 32- als auch 64-Bit-Versionen geben.

Freuen können sich auch Mac-Nutzer oder Firmen, die Apples Computer verwenden. Microsoft will Office 2024 ohne Abokosten auch für Macs verfügbar machen.

