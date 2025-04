Das solltest du über «Schatten-KI» und weitere aktuelle Cyber-Gefahren wissen

«Um die Herausforderungen der Schatten-KI zu meistern, ist es entscheidend, dass Unternehmen eine Kultur der Transparenz und Zusammenarbeit zwischen IT und Fachabteilungen fördern.



Durch regelmässige Audits und Schulungen können potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und behoben werden. Nur so kann die Schatten-KI in ein kontrolliertes und sicheres KI-Ökosystem integriert werden.»