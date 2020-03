WhatsApp lanciert «Dark Mode» – so aktivierst du ihn auf deinem Handy

Das Warten hat ein Ende: Nach langer Testphase führt die Facebook-Tochter WhatsApp einen Dunkelmodus (Dark Mode) für iPhones und Android-Mobilgeräte ein.

Im Firmen-Blog heisst es:

«Der Dunkelmodus für WhatsApp sorgt für einen völlig neuen Look bei einem gleichartigen Benutzererlebnis. Mit ihm lässt sich die Augenbelastung in dunklen Umgebungen reduzieren. Zudem wollen wir damit unangenehme Situationen vermeiden, in denen dein Smartphone in einem dunklen Raum als helle Lichtquelle stört.»

quelle: blog.whatsapp.com