Hacker schlägt fiese Internet-Betrüger mit ihren eigenen Waffen



Diese fiesen Microsoft-Betrüger erleben eine bitterböse Überraschung

Du wolltest schon immer mal sehen und hören, was Internet-Kriminelle in indischen Callcentern treiben? Dann kommt hier der Jackpot.

Jim Browning ist der Alptraum von Internet-Kriminellen, die ahnungslose Opfer mit Fake-Anrufen aufs Kreuz legen wollen.

Seine Mission:

«Aufspüren und Identifizieren von Betrügern, die an meine Haustür klopfen, mich anrufen oder Pop-ups auf meinen Computerbildschirm schieben.»

Sein neuster Streich: Er hat ein indisches Callcenter gehackt, das sich auf betrügerische Anrufe spezialisiert hatte. Sein Vorgehen: unglaublich raffiniert. Er schlägt die Internet-Betrüger mit ihren eigenen Waffen, wie wir gleich sehen.

Die bislang einmaligen Videoaufnahmen zeigen, dass es sich um skrupellose Kriminelle handelt, die nicht Halt machen vor depressiven und minderjährigen Opfern. Doch zunächst schauen wir uns die Betrugsmethode näher an.

Wie gehen die Kriminellen vor?

Es beginnt mit einer gefälschten Malware-Warnung, die auf dem Windows-PC des Opfers angezeigt wird.

Über die automatisierte Meldung wird das Opfer aufgefordert, den Rechner nicht auszuschalten, sondern den technischen Support von Microsoft anzurufen. Die eingeblendete Telefonnummer ist natürlich falsch. Wer dort anruft, landet in einem Callcenter in Indien, geführt von Kriminellen.

Und so sieht es in dem Büro aus.

Wenn eine Person «anbeisst» und über die Fake-Support-Nummer um Hilfe bittet, wird sie am Telefon aufgefordert, auf dem eigenen PC eine Remote-Access-Verbindung einzurichten. Nach wenigen Klicks, die das ahnungslose und in der Regel eingeschüchterte Opfer tätigt, hat der falsche Support-Mitarbeiter im Callcenter Fernzugriff auf den angeblich schlimm infizierten Rechner. Nun wird dem Opfer vorgegaukelt, dass die Malware kostenpflichtig entfernt werden müsse. Zu einem horrenden Preis, der mehr als umgerechnet 1000 Franken beträgt, wie die Aufnahmen belegen.

So kam es zum Super-GAU für die Kriminellen

Die Internet-Betrüger müssen sich sehr sicher gefühlt haben bei ihrem fiesen Treiben. Dies illustrieren Videoaufnahmen von ihrem Arbeitsplatz. Lässig hängen die mehrheitlich jungen Männer in ihren Bürostühlen, halten ein Schwätzchen und lachen immer wieder: Wohl über die Unvorsichtigkeit ihrer Opfer und das vermeintlich leicht verdiente Geld.

Jim Browning konnte laut eigenen Angaben einen betrügerischen Anruf, der übers Internet geführt wurde, bis zu seinem Ursprung im indischen Callcenter zurückverfolgen. Dann stiess er auf die Schwachstelle im internetbasierten Video-Überwachungssystem und zapfte es heimlich an.

Das sei einzigartig, «die Betrüger in Aktion zu sehen», sagte Browning in einer BBC-Dokumentation, die am 3. März 2020 erstmals ausgestrahlt wurde. «Ich möchte der Welt zeigen, wie die Arbeit der Betrüger aussieht.»

Da die Videoaufnahmen ohne Ton waren, schaute sich Browning im Computer-Netzwerk des Callcenters um und hatte Glück: Er stiess auf 70'000 Anrufe, die von einer Software für Internet-Telefonie (VoIP) aufgezeichnet worden waren.

In diesem Video kapert ein Online-Betrüger den PC eines 13-jährigen Mädchen, das anruft ... Video: YouTube/Karl Rock

Wer sind die mutmasslichen Täter?

Das Unternehmen heisst Faremart.com – ein Reisebüro in Delhi, das seine Gebäude und seine VOIP-Telefonie für verschiedene Betrügereien nutzt. Es sei nur eines von Hunderten von Betrugs-Callcentern in Indien, und diese eine Gruppe verdiene mit Betrügereien über 3 Millionen Dollar pro Jahr.

Die Hintermänner wollten besonders schlau sein und haben ihre kriminellen Tätigkeiten in ein Gebäude ausgelagert, das hinter den «normalen» Geschäftsräumen liegt. Bei einer Razzia sollte die Polizei nichts Verdächtiges finden.

Nachdem Jim Browning in das Video-Überwachungssystem des Gebäudes eindringen konnte und herausfand, wo die kriminelle Gruppierung arbeitete, kooperierte er mit einem YouTuber namens Karl Rock, der in Indien lebt. Dieser recherchierte vor Ort und liefert wertvolle Aufnahmen...

Teil 1 der sehenswerten YouTube-Doku von Jim Browning Video: YouTube/Jim Browning

Happy End: Das Callcenter wurde laut Berichten von der indischen Polizei gestürmt und der mutmassliche Haupttäter sei verhaftet worden Video: YouTube/Karl Rock

PS: Die gefälschten Windows-Warnmeldungen könnten durch einfaches Neustarten des PCs beseitigt werden. Es handelt sich um Spyware, die häufig beim Aufrufen von Porno-Webseiten auf dem Bildschirm des Opfers angezeigt wird.

