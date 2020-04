Neue Sicherheitslücken gefährden iPhone- und iPad-Nutzer – so kannst du dich schützen

Digital

Wer Apples E-Mail-App auf dem iPhone oder iPad nutzt, sollte sich hüten. Denn Sicherheitsforscher warnen vor zwei schwerwiegenden Lücken. Berichten zufolge nutzen Kriminelle diese bereits seit längerem aus.

US-Sicherheitsforscher warnen vor Lücken in Apples Mail-App für iPhones und iPads. Kriminelle können zwei jahrelang unentdeckte Schwachstellen in der Anwendung nutzen, um Schadcode auf das Gerät zu laden. Ein Angreifer erhalte so Zugriff auf die Mail-App, könne bei Kenntnis einer Kernel-Schwachstelle aber auch das komplette iPhone oder iPad übernehmen, berichtet das Sicherheitsunternehmen ZecOps.



Bei Geräten mit dem aktuellen iOS 13.4.1 reicht es dabei, wenn Nutzer eine manipulierte E-Mail erhalten. Eine Nutzeraktion ist nicht erforderlich, was die Lücke so gefährlich mache. Unter iOS 12 klappe das nur, wenn der Angreifer auch Kontrolle über den Mail-Server hat, sonst müsse das Opfer erst dazu gebracht werden, die manipulierte E-Mail zu öffnen (was keine sehr hohe Hürde ist).

Schweizer Firma mutmasslich unter den Opfern

Die für Hacker und Geheimdienste wertvolle Lücke wurde bzw. wird gezielt gegen Personen wie Manager, Journalisten oder VIPs eingesetzt, schreibt das Sicherheitsunternehmen. Unter den Opfern soll sich auch ein hochrangiger Manager eines Schweizer Konzerns befinden, schreibt ZecOps.



iOS-Nutzer erfahren vom Angriff nichts. Unter iOS 12 kann die Mail-App aber eventuell abstürzen, unter iOS 13 möglicherweise langsamer arbeiten. Falls die Angriffe scheitern sollten, können Nutzer Mails mit Nachrichten wie «This message has no content» erhalten, berichten ZecOps in einem Blog-Beitrag.



Lücke existiert seit iOS 6

ZecOps zufolge soll die Lücke seit iOS 6 existieren, also etwa seit 8 Jahren. Das Betriebssystem erschien mit dem iPhone 5. Erste Angriffe auf die Lücke kann ZecOps aber erst zum Betriebssystem iOS 11.2.2 vom Januar 2018 zurückverfolgen.

Update noch nicht (für alle) verfügbar

ZecOps hat Apple über die Schwachstelle informiert, ein Update ist bisher aber noch nicht verfügbar. Erst in der iOS-Betaversion 13.4.5 hat Apple die Lücke geschlossen.



Wie soll man sich also schützen? Man kann wahlweise Apples Mail-App nicht mehr zu nutzen (Mail-Synchronisation deaktivieren) oder die Betaversion von iOS 13.4.5 installieren. Wie bei Betaversionen üblich, tut man dies auf eigene Gefahr.



ZecOps rät Nutzern, die Mail-App von Apple zu meiden, bis Apple ein Update geliefert hat. Bekannte Alternativen sind etwa Gmail und Outlook. Wann dieses Update über die automatische Updatefunktion verfügbar gemacht wird, ist derzeit unklar.

Für gewöhnlich werden Informationen zu Schwachstellen erst veröffentlicht, wenn der Hersteller ein Update für sein Gerät geliefert hat. ZecOps argumentiert aber, dass Apple in den Informationen zum Beta-Update 13.4.5 Details zur Lücke bekannt gegeben habe.

Die Sicherheitsforscher fürchten darum, dass Angreifer die Lücke verstärkt ausnutzen werden, ehe Apple ein Update für alle Nutzer veröffentlicht. «Wir hoffen, dass die Veröffentlichung dieser Informationen dazu beiträgt, dass der Patch schneller veröffentlicht wird», schreibt ZecOps in einem Blog-Beitrag.

