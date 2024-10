Der Dienst «OneLog» ist weiterhin nicht in Betrieb. Bild: keystone

«OneLog» ist nach Hackerangriff weiterhin ausser Betrieb

Mehr «Digital»

Der von zahlreichen Schweizer Medien genutzte Dienst «OneLog» ist nach einem Hackerangriff am vergangenen Donnerstag weiterhin ausser Betrieb. Der Vorfall wird derzeit untersucht.

«OneLog» arbeite gemeinsam mit allen beteiligten Unternehmen mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Dienste in den nächsten Tagen, hiess es am Montag. Sensible Daten wie Kreditkarteninformationen würden von «OneLog» nicht verwaltet.

Zudem würden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um das volle Ausmass und die konkreten Auswirkungen des Cyberangriffs zu ermitteln. OneLog stehe auch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und der EU in Kontakt.

Die Paywalls sind vorübergehend deaktiviert

Die Leserinnen und Leser der betroffenen Medienmarken können weiterhin ohne Login auf alle Inhalte zugreifen. Andere mit dem Login verbundene Dienste wie das Kommentieren von Artikeln sind hingegen auf vielen der betroffenen Websites nicht möglich.

Der vor gut drei Jahren lancierte OneLog-Dienst wird nach eigenen Angaben von über 40 Online-Portalen genutzt, darunter jene der grossen Medienhäuser Tamedia, Ringier und SRG. (sda)