Swisscom TV: Swisscom enthüllt seine neue TV-Box



bild: swisscom

Knight Rider kehrt zurück? Nein, Swisscom enthüllt seine neue TV-Box

Alles Wissenswerte zur neuen «Swisscom Box», die Streaming und klassisches Fernsehen vereint und dank Sprachsteuerung auch für Smart-Home-Anwendungen taugt.

Swisscom-CEO Urs Schaeppi und Dirk Wierzbitzki, Leiter Produkte und Marketing, stellten am Donnerstag in Zürich neue Hardware und Software rund um Swisscom TV vor. Angekündigt wurden auch zwei neue Internet-Router.

Diese Story wird fortlaufend aktualisiert und mit den wichtigsten Ankündigungen und Informationen ergänzt.

Das Wichtigste in Kürze:

Swisscom lanciert eine neues Gerät für zuhause: Die sogenannte «Swisscom Box» integriert nicht nur das von Grund auf überarbeitete Swisscom TV, über sie kann man auch Smart-Home-Anwendungen ansteuern: Dank Spracherkennung, die angeblich auch auf Schweizerdeutsch funktioniert. So wie bei Smart-Lautsprechern grosser amerikanischer Techkonzerne wie Amazon oder Google.

integriert nicht nur das von Grund auf überarbeitete Swisscom TV, über sie kann man auch Smart-Home-Anwendungen ansteuern: Dank Spracherkennung, die angeblich auch auf Schweizerdeutsch funktioniert. So wie bei Smart-Lautsprechern grosser amerikanischer Techkonzerne wie Amazon oder Google. Swisscom TV erhält eine neue Benutzeroberfläche. Und Netflix ist neu über den Home-Screen nutzbar. Zudem können Werbeeinblendungen übersprungen werden.

Mit der Internet-Box 3 und der WLAN-Box 2 wurden zwei neue Router für den Heimgebrauch vorgestellt.

und der wurden zwei neue Router für den Heimgebrauch vorgestellt. Es gibt eine höhere Surfgeschwindigkeit beim Festnetz-Internet (Glasfaser) von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.

beim Festnetz-Internet (Glasfaser) von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Die Swisscom tut sich schwer mit dem Ausbau des 5G-Netzes, sagte CEO Urs Schaeppi. Dies wegen der Moratorien in mehreren Kantonen. Es gebe keine wissenschaftlichen Beweise für eine schädliche Wirkung des Mobilfunks, trotzdem bestünden Ängste in der Bevölkerung.

Bis Ende dieses Jahres werde die Swisscom 90 Prozent (der Bevölkerung) mit 5G abdecken, sagte Schaeppi. Allerdings noch nicht überall mit voller Geschwindigkeit.

screenshot: swisscom

«Der Datenverkehr in unseren Netzen verdoppelt sich alle zwei bis zweieinhalb Jahre.»

Das bietet die neue Swisscom-Box

Die neue Swisscom-Box vereine klassisches Fernsehen mit Streaming in einer neuen Oberfläche, könne über einen integrierten Voice Assistant gesteuert werden – und ermögliche so auch die Steuerung von Smart-Home-Geräten.

bild: swisscom

Über den Voice Assistant lassen sich gemäss Medienmitteilung zum Start die beliebtesten Funktionen von Swisscom TV nutzen – vom Senderwechsel oder der Start einer App, über die Suche nach Inhalten bis zur Aktivierung der Radiofunktion oder dem Start der eigenen Spotify-Playlist.

Auch der Aufruf der lokalen Wetterprognose oder die Steuerung von gewissen, via Swisscom Home App integrierten, Smart Home Geräten sei möglich. «So etwa, um bequem vom Sofa eine vernetzte Lichtquelle ein-/auszuschalten oder in einen vorprogrammierten Zustand zu versetzen.»

Gut zu wissen für Filmliebhaber: Die Swisscom-Box unterstützt 4K UHD mit Dolby Vision und Dolby Audio.

screenshot: swisscom

Bedient werde die Settop-Box «ganz bequem mit einer weiterentwickelten Fernbedienung» oder per Sprachsteuerung, die auf den Weckruf «Hey Swisscom!» hört. Auch Swisscom TV lässt sich über Sprachbefehle ansteuern.

Mit der neuen TV-Box integriert die Swisscom weitere Apps. Dazu gehört die Spieleplattform Steam, womit die Swisscom Box quasi zur Gamekonsole wird. An Bord sind auch Apps wie Spotify oder der hauseigene Online-Speicher MyCloud-App, in dem man zum Beispiel eigene Fotos sicher speichern kann. Bekannte Streaming-Anbieter wie Sky, DAZN und Netflix sind «fest» in das Betriebssystem (EOS 4) verankert.

Das bringt das neue «EOS 4» screenshot: swisscom

Die Sprachsteuerung funktioniert angeblich auch auf Schweizerdeutsch, mit den verschiedensten Dialekten, wobei sich diese Funktion im Beta-Stadium befindet.

In diesem Demo-Video werden die Befehle auf Hochdeutsch gesprochen: Video: YouTube/Swisscom

An der Präsentation betonten die Verantwortlichen die Sicherheitsvorkehrungen der Swisscom-Box bezüglich Datenschutz. Man will sich offensichtlich abgrenzen zu den in die Kritik geratenen Smart-Lautsprechern von Amazon und Co.

Swisscom gehört gemäss eigenen Angaben zu den weltweit ersten sieben Anbietern, die Netflix-Inhalte direkt in ihre eigene Streaming-Plattform integriert haben.

screenshot: swisscom

«Play next»-Funktion: Bei den eigenen TV-Aufnahmen genügt ein Knopfdruck oder gesprochener Befehl – und die Sendung startet oder der Werbeblock ist übersprungen. Das funktioniert dank «Machine Learning»: Schlaue Algorithmen erkennen Anfang und Ende einer TV-Folge, so dass Werbung angeblich gezielt übersprungen werden kann.

Bingewatching: «Play next» ermögliche aber auch die unterbruchsfreie Wiedergabe von mehreren Serienfolgen hintereinander, selbst wenn die einzelnen Folgen auf unterschiedlichen Sendern zu unterschiedlichen Zeiten aufgezeichnet wurden.

Wermutstropfen: «Play next» ist vorerst nur für folgende Fernseh-Sender verfügbar: 3+ HD, Channel 4 HD, DMAX HD, ORF 1 HD, Pro7 HD, RTL HD, RTS un HD, RSI LA 1, SRF1 HD, Super RTL HD, VOX HD, ZDF HD.

Bei Serien wird neue Anfang und Ende einer Episode erkannt. Damit kann Werbung gezielt übersprungen werden. Gut für die Kunden, aber was sagen die Sender, welche damit Einnahmen verlieren? @Swisscom_News_d — bamf | Thinkfluencer (@bamf4G) November 14, 2019

Das sei nur der Anfang, heisst es.

«Wir haben nun mit der Swisscom Box eine Grundlage gelegt, auf der wir hier in der Schweiz mit unserem Entwicklerteam bauen können. Denn es ist klar, dass Anwendungen wie Smart Home und Voice Assistant noch viele Möglichkeiten bieten und in Zukunft ein integraler Teil unseres Lebens werden könnten. So drückt der Voice Assistant derzeit intensiv die Schulbank und lernt gerade, auch alle Dialekte zu verstehen.»

Heute erzielt Swisscom 75 Prozent des Umsatzes mit Produkten, die es vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat, sagt Swisscom-Chef Urs Schäppi. — Ralf Beyeler (@ralfbeyeler) November 14, 2019

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Swisscom Box ist ab 17. November 2019 für 129 Franken erhältlich, Neukunden mit «TV M»- oder «TV L»-Abo erhalten die Settop-Box kostenlos.

Bestehende Swisscom-TV-Abonnenten, die auf die neue Swisscom Box wechseln möchten, müssen selber aktiv werden.

Per Software-Update auf EOS 4 die eine oder andere Funktion, wie beispielsweise das “Play Next”-Feature, auch für die ältere TV-Box bereitstellen wird.

Höhere Surfgeschwindigkeit auf Glasfaser

Im Geschwindigkeitsrennen beim Festnetz-Internet dreht jetzt auch die Swisscom auf. Der «blaue Riese» erhöht die maximale Surfgeschwindigkeit auf dem Glasfasernetz auf 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).

Davon würden die Kunden sukzessive ab März profitieren, hiess es am Donnerstag vor den Medien in Zürich. Bisher hatte das höchste Tempo bei 1 Gbit/s gelegen.

Damit zieht die Swisscom mit Konkurrentin Salt gleich, die ebenfalls ein Spitzentempo von 10 Gbit/s auf Glasfasern bietet. Die Kabelnetzbetreiber UPC und Quickline haben vor kurzem den Speed auf 1 Gbit/s erhöht.

«19 Prozent der Kunden wollen schnellstmögliches Internet.»

Neue Router

Mit dem neuen Internet-Router (Produktbezeichnung: «WLAN-Box 2») wird Swisscom ab Frühjahr 2020 den neuen leistungsfähigeren WLAN-Standard «Wi-Fi 6» unterstützen. Damit können mehr Geräte gleichzeitig schnell surfen. Die «Internet-Box 3» wird nächste Woche ausgeliefert, allerdings nur für Neukunden (mit Abo Internet L und M) kostenlos.

screenshot: swisscom

Die neue Internet-Box 3 mit "Wifi 6" wird ab nächster Woche verkauft, sagt Sirk Wierzbitzki von Swisscom.



Weniger schön: Bestehende Kunden von Swisscom bezahlen 99 Franken für die Internet-Box 3. — Ralf Beyeler (@ralfbeyeler) November 14, 2019

Reaktionen auf die heutige Swisscom-Präsentation

Heute ist ein wichtiger Tag für uns. Wir präsentieren ein paar Produkte, die Potential haben, Dinge nachhaltig zu verändern. Nicht sofort vielleicht, aber auf Dauer. #Swisscom #Innovation #loveit #B2C — Guido Tranel (@GuidoTranel) November 14, 2019

Apropos #Zukunftstag – um 11.30 enthüllt Swisscom das hier:



(und nein: David Hasselhoff ist nicht vor Ort, und nochmals nein – fahren kann es auch nicht). pic.twitter.com/JECM21Wn6T — Swisscom News d (@Swisscom_News_d) November 14, 2019

