Von watson enthüllter Ransomware-Angriff auf Gemeinde am Genfersee hat böse Folgen

Was nicht nur IT-Verantwortliche aus den neusten Ransomware-Attacken lernen sollten

Was können die Gemeinden tun?

«Der Vorfall ist in erster Linie für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger gravierend. Es besteht die Gefahr, dass die Täter versuchen werden, die erbeuteten Daten für kriminelle Zwecke (z.B. Betrugsversuche) zu nutzen. Es ist daher sehr wichtig, dass die Betroffenen wissen, dass ihre Daten vom Vorfall betroffen sind. Der Vorfall ist jedoch auch aus staatspolitischer Sicht gravierend, da er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat beeinträchtigt. Es ist von grosser Bedeutung, dass alle Behörden dem Schutz der von ihnen bearbeiteten Daten oberste Priorität einräumen.»

In der Interpellations-Antwort heisst es:

Die Geschäftsführerin des IT-Branchenverbandes Swico, die für die Grünliberalen im Parlament sitzt, hatte die Landesregierung in einer Interpellation um eine Stellungnahme ersucht zur verhängnisvollen Ransomware-Attacke. watson hatte den Datendiebstahl im August publik gemacht.

Der Bundesrat stufe den Cyberangriff auf die Gemeinde Rolle sowohl für die Betroffenen als auch aus staatspolitischer Sicht als «gravierend» ein – und gehe davon aus, dass weitere Gemeinden gefährdet sind: Darauf wies die Zürcher Nationalrätin Judith Bellaiche am Donnerstag via Twitter hin.

So nimmt der Bundesrat zum Hackerangriff auf die Westschweizer Gemeinde Rolle Stellung

