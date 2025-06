Die Ankündigung erfolgte mit viel Pomp im Trump Tower in New York. Bild: keystone

Trump-Familie lanciert goldenes Trump-Handy mit Trump-Abo – und das Internet reagiert

Bald soll mit «Trump Mobile» ein eigenes Handy-Abo mitsamt präsidialem Smartphone an die MAGA-Anhänger verkauft werden. Hier erfährst du alles Wissenswerte, garniert mit frechen Memes.

Die Trump-Familie steigt ins Mobilfunk-Business ein. Sie lanciert ein eigenes Handyabo und mit «T1» ein eigenes Smartphone, wie die beiden ältesten Präsidentensöhne Donald Trump Jr. und Eric Trump ankündigten.

Hauptverantwortlich ist laut Mitteilung nicht die von ihnen geführte Trump Organization, sondern ein Unternehmen namens T1 Mobile LLC, das den Namen «Trump» auf Grundlage eines Lizenzvertrags nutzt.

Präsentiert wurde Trump Mobile öffentlichkeitswirksam am Montag im Trump Tower in New York: also auf den Tag zehn Jahre nachdem Trump dort seine Ambitionen auf das Präsidentenamt verkündet hatte.

Was wissen wir zu «Trump Mobile»?

«Trump Mobile wird Mobiltelefone revolutionieren» Eric Trump in einem Fox-News-Interview

«Rolling Stone» kommentiert: «Die Familie von Präsident Donald Trump hat mit Trump Mobile einen weiteren skrupellosen Versuch gestartet, aus dem Namen und dem öffentlichen Image des amtierenden Präsidenten Profit zu schlagen.» quelle: rollingstone.com

Nein, so sieht das Trump-Handy DEFINITIV nicht aus Die Trump-Organisation hat tatsächlich dieses Fake-Bild eines Trump-iPhones gepostet. Screenshot: x.com

Das Trump-Mobilfunkabo («The 47 Plan») soll monatlich 47,45 US-Dollar kosten – wohl ein Verweis auf Donald Trump als 47. und 45. Präsident der USA. Das «T1» genannte Handy soll 499 Dollar kosten und ist in einer für die Familie typischen Farbe gehalten: Gold.

Echte Fotos zum Trump-Handy gibt es nicht, nur diese Mockups ... Laut Website soll das goldene Trump-Handy mit dem Betriebssystem Android 15 laufen. Bild: trumpmobile.com

Das Mobilgerät soll angeblich in den Vereinigten Staaten hergestellt, respektive zusammengebaut werden.

Das US-Magazin «Rolling Stone» kommentiert:

Die Trumps sind so überzeugt davon, dass die Legionen ihrer Anhänger bei jeder Gelegenheit Geld locker machen würden, dass sie sich nicht einmal die Mühe machten, eigene Bilder zu produzieren, sondern stattdessen ihre Website mit schäbig bearbeiteten Stockfotos füllten. quelle: rollingstone.com

Es kommt noch «besser»: Das Unternehmen gibt ausserdem an, den Kundinnen und Kunden Telemedizin-Dienste über eine Partnerschaft mit Doctegrity anzubieten. Versprochen wird unter anderem eine Kurzzeitberatung per Telefon oder Video zu psychischer Gesundheit.

Unter anderem wird auch «kontaktlose Blutdruck- und Herzfrequenzüberwachung» versprochen. Screenshot: trumpmobile.com/telehealth

Das entsprechende Angebot kostet mindestens 29 Dollar pro Monat. Ob diese Kosten für Trump-Mobile-Abonnenten übernommen werden, ist jedoch unklar.

Logisch, dass die Trump-Organisation auch noch den aktuellen KI-Hype bedient: Auf der Website zu Trump Mobile ist von der automatisierten Verarbeitung von Kundendaten durch künstliche Intelligenz die Rede.

Wann kommt das?

Die Markteinführung soll im September erfolgen.

Laut Pressemitteilung sollen die Abonnentinnen und Abonnennten kostenlos ins Ausland in über 100 Länder telefonieren können. Auf der Website von Trump Mobile ist allerdings zu lesen, dass die kostenlosen Anrufe in andere Länder «zeitlich begrenzt» sind.

Gegen eine Vorauszahlung von 100 US-Dollar soll das Mobilgerät, zu dem lediglich die grundlegendsten technischen Spezifikationen bekannt sind, auf der eigens dafür eingerichteten Website trumpmobile.com bestellt werden können. Allerdings schien dies kurz nach der Lancierung nicht richtig zu funktionieren.

Der US-Journalist Joseph Cox berichtet, der Online-Bezahlvorgang habe nicht funktioniert und seine Kreditkarte sei mit einem falschen Betrag belastet worden.

«Das ist die schlimmste Erfahrung, die ich je beim Kauf eines elektronischen Geräts gemacht habe, und ich weiss nicht, ob und wie ich das Handy erhalten werde.» Joseph Cox

Warum ist «Trump Mobile» problematisch?

Wie viel Zeit hast du? 😅

Kritiker werfen dem Präsidenten vor, sein Amt mit geschäftlichen Interessen zu vermengen und sich unrechtmässig zu bereichern. Die enge Verzahnung der Trump-Organisation mit den politischen Aktivitäten von Trump Senior schürt massive ethische Bedenken.

Der Einstieg ins US-Mobilfunkgeschäft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps Regierung in Zollverhandlungen mit China steht – unter anderem mit Blick auf Exportkontrollen und Lieferketten für Halbleiter und andere Schlüsseltechnologien, die für die Herstellung von Smartphones essenziell sind.

Ursprünglich in der Immobilienbranche beheimatet, dringt die Trump-Familie zunehmend in den Technologiesektor vor, etwa mit der Social-Media-Plattform Truth Social, über die der amerikanische Präsident bevorzugt kommuniziert. Kurz vor seinem Amtsantritt liess Trump auch eine eigene Kryptowährung namens «$TRUMP» auflegen und machte beim darauffolgenden Kursanstieg Kasse. Im Wahlkampf hatte er sich offen für Bitcoin und weitere Digitalwährungen gezeigt – und erhielt beträchtliche Unterstützung aus der Krypto-Branche und von den Techmilliardären aus dem Silicon Valley.

In Reden betont der Präsident immer wieder, Produkte müssten wieder in den USA gefertigt werden. Genau damit werben nun auch seine Söhne für ihr Smartphone. Allerdings ist unklar, wie das beim T1 gehen soll. Auf den ersten Blick sehen die Spezifikationen nach einem der unzähligen Billig-Android-Klone aus, die in chinesischen Fabriken in Auftragsarbeit gefertigt werden.

Ein Branchenexperte erklärte gegenüber der BBC, dass die Herstellung eines solchen Smartphones in den USA aus ausschliesslich amerikanischen Komponenten «praktisch unmöglich» sei.

«Sie haben nicht einmal einen funktionierenden Prototyp.» Professor Tinglong Dai, Johns Hopkins University

Der Lizenzvertrag zu Trump Mobile beinhaltet offenbar einen Haftungsausschluss, der besagt, dass alle Produkte und Dienstleistungen nicht von der Trump-Familienorganisation oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften oder Auftraggebern entworfen, entwickelt, hergestellt, vertrieben oder verkauft werden.

Das «Rolling Stone»-Magazin kommentiert:

«Da es sich bei dem Produkt um einen Lizenzvertrag handelt, der mit einer Trump-typischen Goldbeschichtung versehen ist, ist es unwahrscheinlich, dass dieses neue Projekt branchenweite Revolutionen auslösen wird, abgesehen hoffentlich irgendwann von einer strengeren Überarbeitung der Antikorruptionsgesetze des Landes.»

Wie Donald Trump zuletzt angab, hat er 2024 über 600 Millionen Dollar eingenommen, darunter Millionen aus Produkten wie Bibeln, Uhren, Turnschuhen und Parfüms, die mit seinem Namen vermarktet werden.

Wie reagiert das Internet?

So, wie du es vermutlich erwartet hast ...

