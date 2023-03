Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Über die für Mobilgeräte optimierte Retrodigital-Plattform soll man Dokumente online abrufen können, die früher nur gedruckt erhältlich waren. screenshot: retrodigital.sg.ch

«Online first»: St.Galler Regierung will keine gedruckten Berichte mehr

Die St. Galler Regierung will die Digitalisierung vorantreiben und Papier sparen. Deshalb ist der jährlich erscheinende Bericht über ihre Tätigkeit nur noch auf einer Online-Plattform abrufbar. Künftig werden dort auch zahlreiche andere Berichte publiziert.

In ihrem Geschäftsbericht hält die St.Galler Regierung jeweils das vergangene Jahr fest. Erstmals erscheine das Werk digital unter berichte.sg.ch, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. Damit werde eine neue Plattform lanciert.

«Endlich können Berichte auch digital ansprechend dargestellt werden. Wichtig war uns, dass trotzdem alle Inhalte als PDF bezogen werden können.» Benedikt van Spyk, Leiter der Staatskanzlei

Die Ausführungen zu den einzelnen Departementen wurden mit multimedialen Inhalten ergänzt. «In kurzen Videos erklären die Mitglieder der Regierung, was ihre persönlichen Höhepunkte waren und was sie geärgert hat», wirbt die Staatskanzlei für das neue Angebot. In Thementexten könnten Interessierte «in die vielfältige Arbeit des Kantons eintauchen».

Scrollen statt blättern

Wer durch den Bericht scrollt und die Videosequenzen mit den Regierungsmitgliedern anklickt, erfährt etwa, dass das berufliche Highlight des Volkswirtschaftsdirektors Beat Tinner (FDP) die Eröffnung der grenzüberschreitenden S-Bahnstrecke zwischen Romanshorn TG und Lindau D war. Laura Bucher (SP) nennt die erfolgreiche Abstimmung über das Staatsarchiv, Bauchefin Susanne Hartmann (Mitte) wählte den Green Day aus, der 2022 im Rahmen des Energiekonzepts stattfand.

Auf der neuen Plattform werden in Zukunft alle digital umgesetzten Berichte der Regierung, der Departemente und der Staatskanzlei sowie der Ämter und Fachstellen publiziert. Die Regierung beruft sich dabei auf ihre Schwerpunktplanung und dort auf die beiden Punkte «Digitalen Wandel gestalten» und «Klimaschutz stärken».

Die Kommunikationsabteilung des Kantons baut damit das Angebot an vorgefertigten Inhalten weiter aus. Das zeigt sich auch bei Medienkonferenzen: Zur Präsentation der Staatsrechnung von letzter Woche konnten neben der üblichen Medienmitteilung erstmals auch fixfertig produzierte O-Töne und Video-Kurzinterviews des Finanzchefs oder des Leiters des Steueramtes heruntergeladen werden.

