Irr: Wie sich die KI das ultimative iPhone der Zukunft vorstellt. Oh, Kafi! Bild: googlegemini/watson

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Büsi-Alert und Sprachnachrichten-Blocker: Welche Funktion braucht dein Handy?



Heute spielen wir «Wünsch dir was». Was müsste dein Smartphone können, damit du WIRKLICH alles hast?

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Am 9. September präsentiert Apple sein neues iPhone. Vermutlich irgendwas Teures (aber nicht wahnsinnig Innovatives). 🥱

Auf das «Next Big Thing» der Smartphone-Branche warten wir seit Jahren. Dabei gäbe es doch so viele Funktionen, bei denen uns das Handy im Alltag behilflich sein könnte.

Drum fragen wir euch heute: Welche Funktion oder welches Gadget braucht dein Smartphone, damit du für immer glücklich bist?

Wir machen wie immer den Anfang ...

«Ich brauche einen Mechanismus, der einem Stromschläge verpasst, wenn man länger als eine Stunde auf Social-Media-Plattformen verbringt. Dafür würde ich einen Aufpreis zahlen.» (Elias Ulmann)

«Ich möchte ein Feature, das mich benachrichtigt, wenn eine Katze in der Nähe ist, die ich streicheln kann.» (Corina Mühle)

Hier kommt der Cat Finder:

Bild: watson/googlegemini

«Eine automatische Sprachnachrichten-Sperre. Die kommen mir nicht ins Haus/Handy.» (Madeleine Sigrist)

«Eine Geruch-Sende-Funktion . So kann ich anderen gute, lustige oder unangenehme Gerüche senden und empfangen.» (Nina Bürge)

. So kann ich anderen gute, lustige oder unangenehme Gerüche senden und empfangen.» (Nina Bürge) «Ein Fettiger-Fingerabdruck-Schutz . Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als einen fettigen Screen.» (Nina Bürge)

. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als einen fettigen Screen.» (Nina Bürge) «Wenn wir schon dabei sind, soll es doch bitte rund 1 Meter vor dem Boden in der Luft stehen bleiben, falls ich es wieder mal fallen lasse.» (Nina Bürge, hat viele Träume)

Her mit der Funktion ParaDrop!

Bild: watson/googlegemini

« Ein eingebautes Ladekabel , da mein Akku immer low ist, und ausserdem eine eingebaute Halterung , so wie jene Handy-Cover, aber halt in schön und ins Design integriert.» (Nicole Christen, ist im Vergleich bescheiden)

, da mein Akku immer low ist, , so wie jene Handy-Cover, aber halt in schön und ins Design integriert.» (Nicole Christen, ist im Vergleich bescheiden) «Ich habe sehr hohe Ansprüche an ein neues iPhone. Der Akku muss mehrere Tage halten und es soll unzerstörbar sein, ich nenne es das Nokia-3310-Feature. Könnte auch eine Hülle sein!» (Leo Helfenberger)

Bild: watson/nanobanana

«Einen Trump-AUS-Button» (Daniel Schurter)

Womit könnte dich die Tech-Industrie heute glücklich machen? Erzähle uns davon in den Kommentaren! (Dann verkaufen wir die Idee teuer weiter ...)

(sim)