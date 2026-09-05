freundlich19°
DE | FR
burger
Digital
Spass

Katzen-Alert und Stromschläge: Handy-Funktionen, die wir bald brauchen

Das iPhone der Zukunft – laut KI
Irr: Wie sich die KI das ultimative iPhone der Zukunft vorstellt. Oh, Kafi!Bild: googlegemini/watson
User Unser

Büsi-Alert und Sprachnachrichten-Blocker: Welche Funktion braucht dein Handy?

Heute spielen wir «Wünsch dir was». Was müsste dein Smartphone können, damit du WIRKLICH alles hast?
05.09.2026, 19:5105.09.2026, 19:51

Am 9. September präsentiert Apple sein neues iPhone. Vermutlich irgendwas Teures (aber nicht wahnsinnig Innovatives). 🥱

Auf das «Next Big Thing» der Smartphone-Branche warten wir seit Jahren. Dabei gäbe es doch so viele Funktionen, bei denen uns das Handy im Alltag behilflich sein könnte.

Drum fragen wir euch heute: Welche Funktion oder welches Gadget braucht dein Smartphone, damit du für immer glücklich bist?

Wir machen wie immer den Anfang ...

  • «Ich brauche einen Mechanismus, der einem Stromschläge verpasst, wenn man länger als eine Stunde auf Social-Media-Plattformen verbringt. Dafür würde ich einen Aufpreis zahlen.» (Elias Ulmann)
  • «Ich möchte ein Feature, das mich benachrichtigt, wenn eine Katze in der Nähe ist, die ich streicheln kann.» (Corina Mühle)

Hier kommt der Cat Finder:

Apple Gadgets und Funktionen, die wir uns wünschen
Bild: watson/googlegemini
  • «Eine automatische Sprachnachrichten-Sperre. Die kommen mir nicht ins Haus/Handy.» (Madeleine Sigrist)
  • «Eine Geruch-Sende-Funktion. So kann ich anderen gute, lustige oder unangenehme Gerüche senden und empfangen.» (Nina Bürge)
  • «Ein Fettiger-Fingerabdruck-Schutz. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als einen fettigen Screen.» (Nina Bürge)
  • «Wenn wir schon dabei sind, soll es doch bitte rund 1 Meter vor dem Boden in der Luft stehen bleiben, falls ich es wieder mal fallen lasse.» (Nina Bürge, hat viele Träume)

Her mit der Funktion ParaDrop!

Paradrop - die neue Funktion im iPhone (die wir uns wünschen)
Bild: watson/googlegemini
  • «Ein eingebautes Ladekabel, da mein Akku immer low ist, und ausserdem eine eingebaute Halterung, so wie jene Handy-Cover, aber halt in schön und ins Design integriert.» (Nicole Christen, ist im Vergleich bescheiden)
  • «Ich habe sehr hohe Ansprüche an ein neues iPhone. Der Akku muss mehrere Tage halten und es soll unzerstörbar sein, ich nenne es das Nokia-3310-Feature. Könnte auch eine Hülle sein!» (Leo Helfenberger)
Das Smartphone der Zukunft
Bild: watson/nanobanana
  • «Einen Trump-AUS-Button» (Daniel Schurter)
Womit könnte dich die Tech-Industrie heute glücklich machen? Erzähle uns davon in den Kommentaren!
(Dann verkaufen wir die Idee teuer weiter ...)

(sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mit diesen 9 Profi-Tipps rund um iOS 8 halten iPhone und iPad viel länger durch
1 / 12
Mit diesen 9 Profi-Tipps rund um iOS 8 halten iPhone und iPad viel länger durch
Erfahre in den folgenden 9 Bildern, wie du bei deinem iPhone den Stromverbrauch senken kannst.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Fairphone 5 im Überblick
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Lake America»: Nach Google kuscht auch Apple vor Trump
Die beiden marktbeherrschenden Tech-Konzerne haben den Ontariosee in ihren Karten-Apps umbenannt und damit eine fragwürdige Vorgabe des US-Präsidenten übernommen.
Wer in den USA auf Apple Maps nach dem Lake Ontario sucht, wird zwar zu dem See an der Grenze zu Kanada geführt – allerdings prangt dort nun seit dem 1. September der neue Name «Lake America».
Zur Story