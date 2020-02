Panik im Vorführraum?

«Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat» ist ein französischer Stummfilm aus dem Jahr 1895. Regie führten die Filmemacher Auguste und Louis Lumière. Ihr Werk feierte am 6. Januar 1896 Premiere.

Der Film wurde laut Filmhistorikern vor seiner Premiere einem ausgewählten Publikum in einem Café in Paris präsentiert. Der Abend endete angeblich damit, dass Zuschauer den Vorführraum fluchtartig verliessen, weil sie glaubten, der Zug werde gleich in das Café hineinfahren.

Es dürfte sich bei dieser Geschichte um eine frühe Form von viralem Marketing gehandelt haben.

(Quelle: wikipedia.de)