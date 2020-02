Eismeister Zaugg

Andres Ambühl: Der «ewige Stürmer» und Poster Boy aus dem «Heidi-Hockeyland»

100 Spiele an einer WM ist wie 100 Jahre leben. Andres Ambühl (35) bestreitet heute gegen Italien seinen 100. WM-Einsatz für die Schweiz. Er ist einer der Grössten aller Zeiten.

So stellen sich Ausländer einen echten Schweizer vor: Bauernbub aus dem Sertig, dem Seitental bei Davos, in dem es nur zwei Wirtshäuser gibt: den «Bergführer» und das «Walserhuus». Der heimatlichen Scholle ist er treu geblieben. Er hat nur, wie es sich gehört, zwischen 2009 und 2013 ein paar Lehr- und Wanderjahre in Amerika (eine AHL-Saison) und in Zürich (drei Saisons, Meister 2012) verbracht. Seit 2013 dient er wieder seinem HC Davos.

Andres Ambühl ist sozusagen der Poster Boy aus dem …