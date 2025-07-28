image: casino777

Casino777 assure le divertissement lors des festivals estivaux

L’été des festivals a commencé et Casino777 vous accompagne! Que vous passiez par l’Open Air Gampel ou le Swiss Darts Trophy, le casino en ligne de Davos allie l’ambiance d’un festival au plaisir du jeu le plus intense avec des promotions exclusives et des prix exceptionnels! Vous préférez tenter votre chance en ligne? Alors gagnez des spins et bonus supplémentaires dès maintenant.

Les semaines à venir vont voir les roulettes chauffer, les plus belles «poker face» se dévoiler et les cartes être redistribuées. Car Casino777 ne propose pas seulement une bonne dose de sensations fortes avec ses célèbres jeux de casino en ligne. Cet été, les tables de casino vous attendent aussi dans la vraie vie. Que les jeux commencent!

Durant l’été des festivals 2025, le casino en ligne suisse Casino777 sponsorise l’Open Air Frauenfeld et l’Open Air Gampel. Last but not least, le casino fait aussi partie des sponsors du légendaire Swiss Darts Trophy, qui aura lieu fin septembre à Bâle. C’est pourquoi vous avez l’occasion de vivre une véritable ambiance de casino lors de ces événements.

Le casino à l’Open Air Gampel et au Swiss Darts Trophy

Si vous avez assisté à l’Open Air Frauenfeld, vous avez sûrement déjà eu un aperçu du casino avec ses tournois en direct et ses ateliers, sans oublier les prix exclusifs mis en jeu. Les visiteuses et visiteurs de auront également bientôt la chance de tenter leur chance entre deux concerts: le casino du festival vous permet de jouer une partie de poker, de blackjack ou de roulette sur les élégantes tables de jeu. Les plus pressé(e)s tournent rapidement la célèbre roue de la fortune et laissent le hasard décider de leur gain.

Particulièrement pratique: les débutant(e)s peuvent découvrir un avant-goût de Las Vegas lors des ateliers d’initiation gratuits au poker, au blackjack et à la roulette. Celles et ceux qui s’en sentent capables peuvent s’inscrire directement à un tournoi. Car une chose est sûre: les prix valent le coup!

image: casino777

Des prix instantanés à gagner chaque jour

En plus des jolis cadeaux instantanés à gagner chaque jour, des prix exceptionnels attendent les gagnantes et gagnants classé(e)s aux trois premières places. Vous trouverez ici plus d’infos sur les prix mis en jeu lors de l’Open Air Gampel.

Inscrivez-vous et commencez à entraîner votre poker face

Pour participer aux ateliers et aux tournois, inscrivez-vous simplement en ligne et réservez votre place à la table de jeu. Et quand vous avez un moment, vous pouvez déjà vous exercer à faire votre plus belle «poker face» devant le miroir. Car comme on dit: ce sera tout ou rien.

Cet été, Casino777 vous garantit des sensations fortes

image: casino 777

À toutes les aventurières et aventuriers de la chance: avez-vous envie de jouer tout en vous prélassant tranquillement sur le canapé ou dans le jardin? Voulez-vous tester l’un des jeux de casino en ligne populaires de Synot ou Wazdan, ou vous mesurer à d’autres fans de jeu lors d’un tournoi? Alors ouvrez bien les yeux. Car l’été des festivals de Casino777 bat aussi son plein en version numérique, avec des tournois en ligne exclusifs et des actions estivales passionnantes auxquelles vous pouvez participer!

Les temps forts de l’été de casino en un coup d’œil

Grâce au Super Monday, la semaine débute déjà par un temps fort. Recevez 10 Super Free Spins, soit 10 tours gratuits, pour le jeu du lundi sélectionné.

Dans le cadre de la promotion «Spins & Boni», vous pouvez gagner autant de free spins que possible durant la première phase du tournoi. Les 500 meilleur(e)s participant(e)s sont automatiquement qualifié(e)s pour la deuxième phase du tournoi. Cette fois, de l’argent réel sera à gagner. La cagnotte s’élève à 2000 francs. Réservez dès maintenant votre place à la table de jeu virtuelle!

Lors des tournois du 1er août, du 29 juillet au 3 août, un montant de 12 000 francs prendra place dans la cagnotte et les tours gratuits vaudront double. Inscrivez-vous dès maintenant à l’un des tournois, car les places sont limitées.

Pendant les semaines de tournoi exclusives, Casino777 offre 3000 francs de bonus dans chaque tournoi et des free spins illimités sur toutes les machines à sous Synot et Wazdan. C’est vous qui décidez à quel jeu vous voulez jouer et vous participez au tournoi pop-up. Comme toujours, plus vous gagnez, plus vous grimpez dans le classement.

Vous trouverez ici d’autres offres estivales, les actions en cours et bien d’autres surprises.

Amusez-vous et que la chance soit de votre côté!