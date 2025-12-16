Cette ville romande subit une situation météorologique «rare»

Depuis plusieurs jours, un brouillard dense et persistant prive Delémont de soleil, conséquence d’une combinaison météo spéciale.

Plus de «Suisse»

La vallée de Delémont connaît depuis plusieurs jours un épisode météorologique inhabituel, marqué par un brouillard dense et persistant. Comme le rapporte le Quotidien jurassien, ce phénomène, qualifié de «relativement rare mais pas inédit», a durablement privé la commune jurassienne de soleil et pesé sur le quotidien de ses habitants.

Delémont, depuis sa gare. Image: watson/screen roundshot

Selon le Quotidien jurassien, cette situation s’explique par une combinaison précise de facteurs, détaillés par Frédéric Glassey, météorologue et directeur de la météorologie chez Meteonews SA:

Une humidité élevée des sols: un automne riche en précipitations a laissé les sols gorgés d’eau, condition indispensable à la formation d’un brouillard dense.

un automne riche en précipitations a laissé les sols gorgés d’eau, condition indispensable à la formation d’un brouillard dense. Une situation anticyclonique stable: la pression atmosphérique élevée et durable empêche toute perturbation capable de dissiper le stratus.

la pression atmosphérique élevée et durable empêche toute perturbation capable de dissiper le stratus. L’absence de vent: sans brassage de l’air, l’humidité et l’air froid restent piégés au fond de la vallée. Une inversion thermique marquée: l’air froid, plus dense, s’accumule dans les basses couches, tandis que l’air plus chaud se maintient en altitude.

sans brassage de l’air, l’humidité et l’air froid restent piégés au fond de la vallée. Une inversion thermique marquée: l’air froid, plus dense, s’accumule dans les basses couches, tandis que l’air plus chaud se maintient en altitude. La proximité du solstice d’hiver: à cette période de l’année, le soleil reste trop bas sur l’horizon pour dissiper le brouillard, contrairement à ce qui se produirait à l’automne.

Comme le relève le Quotidien jurassien, ces conditions ont créé des contrastes spectaculaires sur de courtes distances. En gagnant environ 300 mètres d’altitude, il était possible de sortir de la grisaille et de passer de 3°C dans la vallée à près de 10°C sous le soleil, poussant de nombreux habitants à monter sur les crêtes jurassiennes.

La lumière existe bel et bien, comme ici, dans les Franches-Montagnes à Saignelégier. Image: screenshotwebcam

Contrairement à une idée reçue, Frédéric Glassey précise dans le Quotidien jurassien que le brouillard n’est pas omniprésent dans la région. Les Franches-Montagnes, perchées autour de 1000 mètres, se situent généralement au-dessus de la mer de brouillard. L’Ajoie est également mieux lotie, avec 1503 heures d’ensoleillement mesurées en 2024 à Fahy, contre 1383 heures dans la vallée de Delémont, où le relief favorise davantage l’accumulation de l’air froid.

Selon le Quotidien jurassien, la baisse attendue de la pression atmosphérique devrait toutefois mettre fin à cet épisode de stratus persistant. (jah)