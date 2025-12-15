«La fermeture était inévitable»: fiasco pour ce resto Migros à Genève

Le géant orange a lancé un nouveau concept gastronomique au printemps 2024 à Genève. Mais le Frescotto n'aura pas tenu le coup bien longtemps et Migros doit désormais trouver un repreneur pour le local.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Le directeur de Migros, Mario Irminger, peut-il tirer quelque chose de positif de cet échec? Ce dernier vient, quoi qu'il en soit, lui rappeler de ne pas se disperser.

On doit ce flop à la coopérative régionale Migros Genève, avec son restaurant italien Frescotto. Il a fermé ses portes, après un an et demi seulement d'activité. Au printemps 2024, l'établissement avait pourtant ouvert à un emplacement de choix du centre-ville. Il devait remplacer un restaurant de la chaîne allemande Vapiano. Au début, le magazine Migros parlait de menus frais, de café barista, d'un bar à vin et d'un guichet de vente à emporter.

lLe restaurant italien Frescotto de Migros à Genève fait déjà partie de l'histoire ancienne. Image: zvg

Mais depuis, une petite pancarte indiquant une fermeture définitive pend à côté de l'entrée. Alessandro Sofia, porte-parole de Migros Genève, le confirme. Le Frescotto aurait déjà mis la clé sous la porte à la fin du mois de septembre.

Pertes considérables pour Migros Genève

Alors comment en est-on arrivé à cet abandon précipité du projet? La porte-parole évoque plusieurs facteurs: l'évolution des habitudes de consommation et une forte concurrence. L'entreprise se serait en outre éloignée de son cœur de métier. Conséquence: une rentabilité négative, malgré plusieurs mesures d'optimisation. «Après une analyse approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion que la fermeture était inévitable». Les pertes ont été considérables. Le porte-parole n'en révèle toutefois pas le montant.

Mais la fermeture ne résout pas tout. En effet, comme le confirme la porte-parole, Migros Genève reste locataire du local. Il faut donc le réaffecter. Les restaurants Molino, qui appartiennent à Ospena, une filiale de Migros Zurich, sont-ils une piste? Alessandro Sofia rétorque:

«Il y en a déjà un à seulement 500 mètres, cette option est donc très peu probable»

La recherche d'un nouveau locataire se poursuit donc.

Un énième pot-pourri gastronomique

Ce ne sont pas les seuls doublons dans l'univers du distributeur orange. A l'été 2014, Migros Zurich a racheté les restaurants Molino, puis peu après, Migros Aare a lancé en 2015 le concept italo-allemand L'Osteria. En matière de cuisine thaïlandaise, on a aussi suivi plusieurs voies. En 2008, Migros Aare a introduit les Chà Chà. En 2014, Migros Zurich lançait le concept allemand Kaimug Box. Et peu après, Migros Bâle a ouvert le My Thai.

L'Osteria et Chà Chà ont été abandonnés. D'autres aventures gastronomiques issues des coopératives régionales, telles que Chickeria, Coffee & Time ou My Way, n'existent plus aujourd'hui.

Si Migros Genève exploite actuellement six restaurants et quatre take-aways, elle en comptait toutefois davantage auparavant. Il y a près de dix ans, elle est devenue partenaire franchisée de la chaîne française Bagelstein. Au moment du lancement, Migros avait annoncé l'ouverture de 20 sites en cinq ans.

Mais cela ne s'est jamais concrétisé. Dans le cadre d'une «réorientation stratégique» visant à se concentrer sur l'activité principale, les six succursales Bagelstein ont fermé leurs portes à l'automne 2024.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker