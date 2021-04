Les voyageurs CFF entre Lausanne et Vevey vont galérer en mai



Les voyageurs CFF entre Lausanne et Vevey vont galérer ces prochains week-ends

La Ligne CFF entre Lausanne et Vevey sera perturbée trois week-ends en mai en raison de gros travaux sur ce tronçon. Horaire modifié et bus sont au programme.

Ces chantiers de développement et d'entretien des infrastructures concernent notamment la mise en conformité des quais de la gare de Lutry, la pose de nouveaux aiguillages en gare de Cully, dans le cadre du projet de modernisation de la gare, la pose d'un nouveau pont ferroviaire à Treytorrens, ainsi que divers travaux de drainage et d'entretien le long de la ligne, détaillent les CFF.

Afin de limiter les conséquences de chaque chantier sur les horaires et pour la clientèle, les CFF ont concentré ces travaux sur trois week-ends: les 1er et 2 mai, les 8 et 9 mai ainsi que les 29 et 30 mai prochains, du samedi à 00h30 au lundi matin à 04h00 heures.

Un horaire spécial sera mis en place: les trains EC sont déviés via Berne, les trains IR et RE via Palézieux-Vevey, selon des horaires modifiés. Les trains du RER Vaud circulant entre Vevey et Lausanne ainsi qu'entre Puidoux et Vevey sont remplacés par des bus. Il faudra compter avec des temps de parcours plus élevés que d'habitude. (ats)