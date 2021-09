Image: shutterstock

A votre santé

Des astuces pour s'endormir rapidement qui marchent? Je les veux!

Le sommeil est tout aussi important pour notre santé que l'alimentation et l'activité physique. Et d'innombrables mythes l'entourent. Je les aborde dans mon monologue d'insomniaque alors que j'essaie d'enfin rejoindre les bras de Morphée.



Sandra Casalini

«Déjà 23h30, aïe, aïe, aïe. Le réveil sonne à 6h30. Ce qui fera sept heures de sommeil. On dit que huit heures sont optimales pour les adultes, mais ce n'est pas vrai. Le besoin de sommeil est très individuel et dépend, par exemple, de la génétique, du rythme quotidien et de l'état de santé. En outre, la qualité du sommeil est plus importante que sa durée. Toutefois, des études ont montré que les personnes qui dorment en moyenne sept heures par nuit vivent le plus longtemps.​

Le premier tiers est le plus utile

Autrement dit, si je veux rester quelques décennies de plus sur cette planète, je devrais aller dormir là, tout de suite. Surtout que le meilleur sommeil est censé être avant minuit... Hélas, l'heure tourne et j'y suis presque. Mais heureusement, ce n'est pas vraiment vrai non plus. En fait, les recherches ont montré que le premier tiers du sommeil total est le plus intense et donc le plus réparateur. Que ce soit avant ou après minuit dépend de l'heure à laquelle vous vous levez et du temps de sommeil dont vous avez besoin. Purement mathématique, donc.​

Il est passé minuit. Peut-être que devrais-je vraiment commencer à compter ces foutus moutons dans ma tête. En fait, je trouve ça totalement ridicule. Or ce n'est pas seulement absurde, c'est même contre-productif. L'Université d'Oxford a constaté que les personnes qui comptent les moutons s'endorment en moyenne 20 minutes plus tard que celles qui s'imaginent être allongées sur une plage, par exemple. (lu dans le magazine «Behaviour Research and Therapy»). Au fond, c'est plutôt logique, puisque le fait de compter de manière monotone et le décompte constant sont plus perturbants que relaxants.



Sur la liste des choses néfastes à ne pas faire avant de s'endormir, on trouve aussi la pratique du sport tard dans la soirée, les jeux vidéo, le défilement des médias sociaux, les discussions ou la télévision. Ce sont toutes des activités qui augmentent l'activité cérébrale, qui devrait plutôt être limitée pour s'endormir sereinement. Les experts recommandent donc de privilégier les activités où l'on ne réfléchit pas, par exemple le sexe, peu avant de plonger dans les bras de Morphée. Or je préférerais dormir maintenant plutôt que de penser à des câlins. Peut-être qu'un verre de vin rouge aiderait. En fait, c'est vraiment le cas, mais avec des effets secondaires. Il rend l'endormissement plus facile, mais la dégradation de l'alcool dans le corps rend le sommeil plus agité. En outre, l'alcool est diurétique, ce qui signifie que vous vous réveillerez presque certainement à un moment donné pour aller au petit coin.



Réveil nocturne grâce à un mécanisme de protection

Dormir toute la nuit n'est pas si essentiel pour un sommeil sain. D'ailleurs, nous nous réveillons plus souvent la nuit que nous ne le pensons. Généralement, cela ne dure qu'une ou deux minutes, que nous ne remarquons même pas. Ce n'est que lorsque nous sommes éveillés pendant plus de cinq minutes que nous le percevons comme un réveil. Nous avons probablement une sorte de mécanisme de protection ancré dans nos gènes qui nous permet de ne pas être attaqués par le chat du voisin pendant que nous sommes profondément endormis. Même si par le passé, je suppose que c'était plutôt des tigres à dents de sabre. Dans mon cas, c'est le chat du voisin. Je ne veux pas en dire plus.



D'ailleurs, je ferais mieux de ne pas penser à ce chat si je veux réussir à dormir. Va-t'en, le chat. La plage. Le soleil. La mer. De la détente. Quand j'y pense, les heures de sommeil dont je dispose encore théoriquement s'écoulent comme du sable. Certaines personnes ont l'impression que l'on a moins besoin de dormir en vieillissant. Ce n'est pas vrai. Avec l'âge, la capacité à dormir de façon continue et prolongée diminue, mais nous n'avons pas besoin de moins de sommeil pour autant. Comme je n'ai pas encore le loisir de compenser le manque de sommeil pendant la journée, je devrais vraiment essayer de dormir maintenant. D'ailleurs, les siestes de 20 minutes ou moins n'aident pas non plus. Ce sont de bons tueurs de stress, mais comme l'on n'atteint pas la phase de sommeil profond, on ne peut pas les intégrer dans son bilan de sommeil.



Rats et chats insomniaques

Ok. Dors. Maintenant. Des tests effectués sur des rats à l'université de Chicago montrent à quel point le sommeil est essentiel. Super. Maintenant je vais commencer à m'interroger sur le sort de ces pauvres animaux et sur la nécessité de ces tests. Sachez toutefois que les rats mangeaient de plus en plus au fur et à mesure que le manque de sommeil augmentait et perdaient quand même du poids. Leur température corporelle est devenue totalement incontrôlable et leur système immunitaire s'est tellement affaibli au fil du temps que des infections et des tumeurs se sont développées. Des expériences correspondantes sur des humains – pour lesquels, contrairement aux rats, je n'ai pas de pitié – ont montré qu'après 24 heures de privation de sommeil, une personne se comporte comme un ivrogne avec 0,1 pour mille dans le sang.



Mais là, je ne suis pas d'humeur à le vérifier. Je veux juste dormir. Je pense au soleil, à la mer et à la plage. C'est génial, car le chat de mon voisin finit toujours par revenir à mon esprit quand je pense à ça.

Peut-être qu'il faut que je me retourne de l'autre côté... Ahhh, au secours! Mon dieu, tu m'as fait peur! J'ai encore laissé la fenêtre ouverte. Tu ne pourrais pas trouver une autre cachette quand tu te disputes avec les autres chats? Je m'en fiche. Je ne veux pas d'une autre souris morte à côté du lit quand je me réveillerai demain. Bonne nuit.​

Et vous, avez-vous des conseils?

Qu'en est-il pour vous? Avez-vous besoin de beaucoup ou de peu de sommeil? Qu'est-ce qui perturbe votre sommeil? Et quels sont les trucs et astuces que vous utilisez pour vous aider à vous endormir? Et suis-la seule à se faire régulièrement réveiller par le chat d'un voisin? Dites-le-nous en commentaire.

