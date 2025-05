Zurich en deuxième position du Happy City Index 2025. Image: KEYSTONE

Voici les villes les plus heureuses du monde: 3 suisses dans le top 50

Le Happy City Index 2025 détermine les villes dans lesquelles on vit le plus heureux. Et une localité suisse fait partie du peloton de tête.

Le Happy City Index évalue chaque année les villes dans lesquelles les habitants sont soi-disant les plus heureux. L'Institute of Quality of Life de Londres vient de publier la cuvée 2025.

Plus de 250 endroits de la planète ont été jaugés dans six catégories. Toutes comptent à parts égales pour le classement général:

Citoyens

Gouvernance

Environnement

Économie

Santé

Mobilité

Elles se divisent en 26 sous-catégories, dont la disponibilité d'espaces verts, les systèmes d'éducation ou l'accès aux installations culturelles, telles que les bibliothèques. Cette année, des facteurs tels que la santé mentale, la sécurité, l'alimentation et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont également été ajoutés.

L'analyse s'est appuyée sur des données accessibles au public, des études d'experts et des témoignages.

Zurich, deuxième ville «plus heureuse au monde»

Avec 993 points, Zurich occupe la deuxième place de la lise. Elle manque de peu la première place, puisque la capitale danoise Copenhague arrive en tête avec 1039 points. Singapour complète le podium.

Les catégories dans lesquelles Zurich brillent tout spécialement sont les citoyens (256 points) et la gouvernance (185 points). Cela témoigne d'une implication stable de la population ainsi que d'une administration municipale transparente et efficace.

Zurich se démarque aussi en matière d'environnement, de santé et d'économie. Cela s'illustre entre autres par des parcs bien entretenus et des conditions économiques régulières. Des améliorations sont toutefois nécessaires en matière de mobilité, catégorie qui n'engrange que 80 points. Grâce aux nombreux programmes de modération du trafic et de promotion du vélo actuellement en cours, cet aspect pourrait cependant s'améliorer dans les années à venir.

Genève s'est classée 20e. Image: KEYSTONE

Outre Zurich, Genève (20e avec 883 points) et Bâle (47e avec 806 points) apparaissent dans le top 50. Pour ces deux dernières, la qualité de vie élevée, la qualité des soins et l'ouverture internationale ont fait la différence.

Le top 10 du Happy City Index 2025

Copenhague Zurich Singapour Aarhus Anvers Séoul Stockholm Taipei Münich Rotterdam

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker