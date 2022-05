image: shutterstock

A votre santé

Pourquoi notre santé commence dans la bouche

Dans mon dernier article, j'ai parlé de ma peur des dentistes. Or je ne réalise que maintenant que le fait d'avoir repoussé pendant des années une visite chez le dentiste pouvait être vraiment dangereux. Des dents malades peuvent aussi endommager d'autres organes du corps.

Sandra Casalini

«A chaque dent est attaché un homme entier», disait autrefois le médecin et alchimiste Paracelse. Il y a plusieurs millénaires, la médecine chinoise partait du principe qu'un organe précis de notre corps correspondait à chaque dent de notre bouche. Si cette dent est malade, cela se répercute sur l'organe correspondant et vice versa. Par exemple, les incisives sont liées à la vessie, aux reins et à la thyroïde, les canines à l'estomac, au foie et à la vésicule biliaire ou les molaires aux poumons et aux intestins. Aujourd'hui, la médecine dentaire holistique moderne parvient également à tirer quelque chose de cette théorie.

Mille milliards de bactéries dans la bouche

Quoi que l'on pense de cette théorie, c'est un fait que nos dents sont reliées à notre corps par les nerfs et les vaisseaux sanguins. Et c'est par ces derniers que les toxines des bactéries peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et attaquer d'autres organes. Notre cavité buccale renferme environ mille milliards de bactéries, sur les dents et la langue, où elles se multiplient massivement en cas de mauvaise hygiène. Elles produisent des acides qui rongent l'émail des dents, ce qui entraîne la formation de tartre, de pourriture et d'inflammation. Lorsque des toxines passent de cette manière de la bouche dans le corps, cela peut devenir vraiment dangereux, surtout si le système immunitaire est affaibli, par exemple chez les personnes âgées ou les malades chroniques. Les maladies suivantes peuvent par exemple se développer à partir de dents malades:



Infarctus du myocarde et AVC: si une inflammation des dents ou des gencives se prolonge, les substances inflammatoires qui circulent en permanence dans le corps provoquent un durcissement des parois vasculaires. Elles augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et d'accident vasculaire cérébral.

Inflammations pulmonaires et cardiaques: Des parois vasculaires durcies peuvent également provoquer des inflammations pulmonaires et cardiaques. Dépressions: Les bactéries attaquent aussi le métabolisme du cerveau. Mais le système immunitaire peut également contrôler nos états d'âme. Les inflammations des racines dentaires peuvent ainsi influencer le psychisme, de sorte que les personnes concernées deviennent par exemple dépressives. Problèmes de vessie et de prostate: Les bactéries provenant de la bouche peuvent pénétrer dans la prostate et la vessie par la circulation sanguine et y provoquer des inflammations aiguës. Les inflammations de la vessie et du vagin peuvent également entraîner des accouchements prématurés chez les femmes enceintes. En outre, les cellules endothéliales, responsables du flux sanguin dans le pénis, peuvent également être endommagées. Les dents malades inhibent donc la puissance sexuelle.

Des dents saines sont donc essentielles si l'on veut prendre soin de sa santé. Voici ce dont il faut tenir compte:

Se brosser les dents correctement : on le sait, le brossage régulier et minutieux des dents, idéalement après chaque repas, doit faire partie de la routine quotidienne. Le mieux est d'utiliser un dentifrice au fluor, qui prévient les caries et durcit l'émail des dents. Le brossage doit être systématique : du «rouge» vers le «blanc», c'est-à-dire de la gencive vers le bas ou vers le haut. La brosse à dents doit être changée tous les deux à trois mois.



Pas de dentifrice blanchissant: les dentifrices qui prétendent blanchir les dents contiennent souvent une concentration élevée d'abrasifs qui font que ceux qui les utilisent se «poncent» les dents.

Bain de bouche: il réduit la plaque dentaire et peut limiter les bactéries dans la bouche.

Se brosser la langue: les bactéries s'accumulent aussi sur la langue. Un nettoyage régulier de la langue à l'aide d'un gratte-langue, d'une brosse à langue ou même d'une brosse à dents normale permet de prévenir les problèmes.

Réduire les substances nocives: la consommation d'aliments sucrés et acides doit être limitée, car ils peuvent endommager durablement l'émail des dents. Les sucreries, le sucre, la farine de blé, l'alcool, le café et la nicotine ne doivent être appliqués sur les dents qu'en quantité limitée. En revanche, les produits laitiers, les carottes, les brocolis ou les céréales complètes sont bons. Ils stimulent la production de salive et renforcent les gencives en augmentant la mastication. En parlant de sucre: inversement, le diabète peut entraîner des dents malades. Les taux de glycémie élevés affectent les vaisseaux sanguins, ce qui affaiblit la résistance de l'appareil de soutien des dents et provoque des infections.​

Calcium, magnésium et vitamines: les dents ont besoin de calcium et de magnésium pour leur construction. Notre corps ne peut pas produire lui-même ces minéraux, qui doivent être apportés par l'alimentation. Le calcium se trouve principalement dans les produits laitiers et les œufs, le magnésium dans les noix et les produits à base de céréales complètes. Les vitamines sont également importantes pour le maintien de la substance dentaire.



Contrôle chez le dentiste: se rendre deux fois par an chez le dentiste est indispensable pour prévenir les maladies. Un nettoyage dentaire professionnel annuel est également vivement recommandé.

Et vous, que faites-vous pour avoir des dents saines? Avez-vous des astuces secrètes? Partagez-les avec nous dans les commentaires.

photo: Lucia Hunziker