A votre santé

Ca y est, j'ai enfin trouvé *mon* sport – NOT!

Le sport est important dans ma vie. J'essaie autant que possible de l'intégrer dans ma vie quotidienne. Malheureusement, entre mon travail et ma vie de famille, il n'y a plus beaucoup de place. A part le jogging, la musculation ou un tour sur le parcours Vita, je ne sais pas trop quoi faire. Mais Google a trouvé le conseil ultime pour moi: le triathlon!

Dans ma jeunesse, je jouais au tennis et au basket. Juste pour le plaisir, car je n'avais pas vraiment de talent. Lorsque j'ai décidé d'accepter un emploi aux horaires de travail totalement imprévisibles, et que plus tard deux enfants totalement imprévisibles se sont ajoutés, j'ai dû tirer un trait sur tous les sports qui nécessitent des coéquipiers ou des adversaires. Et ce qui devait arriver arriva: je me suis mise au jogging et à la musculation.

A vrai dire, j'aime bien les deux. Surtout quand …