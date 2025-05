Tissot met fin à une anomalie en Romandie: «C'était le moment!»

Tissot a pris ses quartiers à la Rue de Bourg, à Lausanne. tissot/dr

Après Zurich, Zermatt, Lucerne et Interlaken, la marque basée au Locle a enfin ouvert sa première boutique en Suisse romande. Si l'inauguration avait lieu ce jeudi, voilà plusieurs mois que Tissot a pris ses quartiers à la Rue de Bourg, à Lausanne.

Plus de «Suisse»

C'est avec beaucoup de fierté que la maison horlogère neuchâteloise a inauguré son nouvel écrin, ce jeudi, à Lausanne. Une adresse que les connaisseurs de montres retrouveront facilement, puisqu'il s'agit d'anciens locaux de Swatch, qui a déménagé sa boutique quelques mètres plus loin.

Après un pop-up store éphémère fin 2024, puis de vastes travaux de réaménagement, la nouvelle boutique Tissot a finalement ouvert ses portes au public début avril, avant une inauguration le 8 mai. Son cinquième magasin en Suisse. Le tout premier en Suisse romande.

Pas faute pour la marque fondée en 1853 dans le canton de Neuchâtel de posséder pas moins de 11 000 points de vente à travers le monde, dont 240 boutiques. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour investir la Suisse romande, alors qu'on trouve déjà Tissot sur les Champs Elysées, à Tokyo ou encore Londres? Et que New York, à elle seule, compte déjà trois magasins?

Chez Tissot, on défend cette volonté d'expansion à l'étranger (après tout, les plus gros marchés visés sont actuellement la Chine, l'Inde et les Etats-Unis). Mais bichonner la Suisse reste indispensable aux yeux de cette marque forcément très attachée à ses racines et au swiss made.

«On a senti que c'était le bon moment», glisse un initié à propos de la boutique lausannoise, sans oublier de spécifier que le choix de l'emplacement s'est joué entre Genève et Lausanne, plus touristiques et portées vers l'international que Neuchâtel.

C'est finalement Lausanne qui l'a emporté sur sa concurrente lémanique. «Lausanne est une ville en pleine expansion», justifie un responsable des ventes de Tissot. En deux mots? «Jeune, dynamique», résume-t-il. A l'image des valeurs que rêve d'incarner Tissot.

La nouvelle boutique Tissot. tissot/dr

Située au coeur de la ville, elle reflète l'importance de la capitale vaudoise pour le développement de la marque. tissot/dr

Sans oublier que, parmi ses nombreux partenariats sportifs (cyclisme, moto, hockey...), Tissot mise énormément sur le basket. La marque horlogère est partenaire de la NBA depuis 2015. Ça tombe bien, la capitale vaudoise accueillera cet été - pour la première fois de son histoire - une Coupe du Monde de basketball, avec les 16 meilleures équipes U19 masculines à la Vaudoise Arena.

Avec des modèles comme la T-Touch connect ou la T-Race, la marque vise une clientèle jeune sensible à l'innovation. watson/dr

Sportive, jeune, innovante... mais aussi, et surtout, accessible. Et cela reste la «priorité».

«Les montres, c’est un luxe. Tissot les rend accessibles et ça reste notre priorité» Un membre de la direction générale, chez Tissot

«C'est la montre que l'on offre aux communions, aux remises de diplôme, lors des anniversaires importants... C'est une montre chère, certes, mais qui reste à portée de la classe moyenne et qu'on garde pour toute la vie», conclut-il.