Dans le répertoire des randonnées suisses, la promenade aller-retour de Chexbres à Saint-Saphorin (VD) est un itinéraire pour les véritables gourmets. Maude Rion

En Train

4 idées pour le plaisir de randonner au bord de l'eau 🏞🎒🥾

La Suisse romande se distingue par ses nombreux cours d’eau, rivières sauvages ou lacs de montagne idylliques au bord desquels il est agréable de se promener. Nous avons sélectionné quatre itinéraires, faciles d’accès en voyageant en train, dans le respect de l’environnement.

Simone Klemenz, Tamedia

Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF. Les articles sont rédigés par plusieurs journalistes.

Le plaisir de randonner au bord d’une rivière sauvage

Prochain arrêt: Biel/Bienne (BE). Un vent d’aventure souffle sur les gorges de Douanne dans le Jura bernois: d’étroits petits chemins serpentent à travers le paysage rocheux sans jamais s’éloigner de la rivière impétueuse. En été, les gorges ombragées offrent une fraîcheur bienvenue. La nature est un compagnon de chaque instant. Les renards rusés se lèvent tôt pour éviter une foule parfois dense.

On peut s’y rendre confortablement depuis toute la Suisse en train jusqu’à Bienne, puis en funiculaire jusqu’à Magglingen/ Macolin. De là , une randonnée de dix kilomètres vous attend pour atteindre le pittoresque village viticole de Douanne (Twann). L’itinéraire est tout à fait adapté aux familles, mais attention au risque de glissade par temps humide. Un bon tuyau pour petits et grands: il est possible de réserver des trekkings avec des lamas ou des ânes à travers les gorges.

Il est bien de prévoir également suffisamment de temps dans le village de Douanne, niché entre le lac de Bienne et les vignobles. Cette petite cité pittoresque s’est fait un nom grâce à ses jolies ruelles et à ses délicieux vins. Ces derniers font ici partie de la tradition: la viticulture est pratiquée depuis le 12e siècle. La Maison des vins du lac de Bienne abrite le centre d’information sur les vins de la région et la Fédération des vignerons du lac de Bienne. Si vous voyagez en transports publics, n’hésitez pas à déguster un petit verre avant de monter dans le train du retour.



Promenade idyllique entre eau et vignes

Prochain arrêt: Chexbres-Village (VD). La promenade aller-retour de Chexbres à Saint-Saphorin est un itinéraire pour les véritables gourmets: elle fait une boucle à travers les vignobles de la région de Lavaux, avec une vue imprenable sur le lac Léman. Le départ et l’arrivée du circuit se font à Chexbres, le train vous emmène directement jusqu’à la gare de Chexbres-Village.

Le voyage en train est également une expérience en soi: pour profiter pleinement de la vue sur les vignes et le bleu profond du lac Léman, il faut absolument s’assurer une place près de la fenêtre. En arrivant, on a tout de suite l’impression d’être en vacances: la brise estivale est agréable et toute la promenade s’effectue dans une zone ensoleillée. Un couvre-chef pour se protéger du soleil et une bouteille d’eau ne seront certainement pas de trop. Le centre du village de Saint-Saphorin se caractérise par ses passages étroits et ses ruelles pavées, bordées par des maisons vigneronnes typiques de la région.

Et pour reprendre des forces, des restos sympas peuvent être trouvés sur le chemin ou dans tous les villages (Saint Saphorin, Rivaz ou Chexbres). Si vous souhaitez ajouter un peu de romantisme, vous pouvez organiser cette promenade facile d’environ 1h30 au moment du coucher du soleil. Grâce aux nombreuses correspondances, il est possible de retourner à Lausanne, à Genève ou ailleurs à une heure tardive.



Reflets dans les eaux limpides d’un lac de montagne

Chablais-Lac Retaud - Copyright Matthias Lehmann

Prochain arrêt: Les Diablerets (VD). Cette randonnée vous emmène directement dans le cadre idyllique des Alpes vaudoises: des prairies verdoyantes, des panneaux indicateurs jaune vif, des vaches et un Rivella bien frais au restaurant de montagne. Le train emmène toute la famille jusqu’à l’arrêt Les Diablerets, d’où le bus prend le relais jusqu’à l’arrêt Col-du-Pillon, Glacier 3000.

Deux possibilités séduisantes s’offrent alors à vous, selon la distance que vous souhaitez parcourir ce jour-là . Si vous êtes avec des enfants, vous pouvez vous promener tranquillement jusqu’au lac Retaud, un magnifique lac de montagne qui offre une vue splendide sur le massif des Diablerets. Situé à une altitude de 1685 mètres, il est entouré de pâturages alpins et de conifères. Sur la rive ouest du lac se trouve un restaurant où l’on peut s’arrêter pour reprendre des forces.

Depuis le lac, il est facile de revenir à pied à l’arrêt de bus. Mais ceux et celles qui le souhaitent peuvent aussi continuer leur tour et partir pour une randonnée en boucle, le Tour de la Palette. Ce circuit passe par La Marnèche, Isenau et le col de Voré pour revenir au lac Retaud. En chemin, il vaut la peine de s’arrêter au Chalet d’Isenau, un grand chalet de montagne profitant d’une situation exceptionnelle.

L’Etivaz AOC, ce fromage à pâte dure au lait cru, y est fabriqué au feu de bois et peut être acheté et dégusté sur place. Le circuit complet s’étend sur huit kilomètres et il faut compter environ trois heures de marche. Vous devrez également franchir environ 500 mètres de dénivelé. Après cet effort, tout le monde se réjouira de faire une petite sieste dans le train.

Le tour d’un lac d’un bleu profond

Prochain arrêt: Orsières (VS). Se rendre au village de vacances valaisan de Champex-Lac avec les transports publics est un jeu d’enfant. Pendant que le train roule jusqu’à Orsières, il est possible de planifier les jours de vacances à venir: peut-être une visite au jardin botanique alpin «Flore-Alpe»? Depuis Orsières, il suffit de prendre le bus jusqu’à Champex-Lac. Et comme son nom l’indique, le cœur de Champex est un lac d’un bleu profond autour duquel il est très agréable de se promener.

Mais on peut aussi passer un peu de temps sur l’eau, que ce soit en pédalo, dans un bateau à rames ou sur un stand up paddle. En été, Champex offre également de nombreuses possibilités plus sportives: beach-volley, tennis ou VTT, on n’est jamais à court d’idées en Valais.

Et s’il pleut? Alors une visite du fort d’artillerie souterrain de l’armée suisse s’impose. En plus des postes de défense, l’installation comprend une infirmerie, des salles de repos, une cuisine et bien d’autres surprises. Bien que ce magnifique village de montagne semble sorti d’un autre monde, Champex ne se situe qu’à environ 1h40 de Lausanne en transports publics. En faisant vos valises, n’oubliez pas d’emporter une lecture passionnante pour le voyage du retour en train – et votre maillot de bain!



