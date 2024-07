Locomotive Swisstainable en route pour la campagne. foto: Urs Plattner, cff

En Train

9 destinations de voyage durables accessibles par le rail en Suisse

Vos voyages ont souvent pour destination la nature? Dans ce cas, préparez-vous à découvrir Swisstainable. Pour illustrer le concept, je vous propose ici trois offres durables dans chacune des trois régions linguistiques que compte la Suisse.

daniel wegmüller

Contenu en partenariat avec les CFF

Offres durables pour les transports publics, les loisirs et l’hôtel

Pour bien voyager, il faut aussi penser à se reposer. Cela tombe bien, car il est possible de combiner des économies sur le voyage et sur l’hébergement! Profitez d’offres spéciales sur les hôtels dès 159* francs pour deux nuitées, avec en prime 33% de réduction sur le voyage en transports publics.



Swisstainable est un mot-valise qui se compose des adjectifs anglais «swiss» et «sustainable», se référant à la Suisse pour l’un et au développement durable pour l’autre. C’est aussi simple que cela. Mais de quoi s’agit-il concrètement? Avec le programme Swisstainable, le tourisme suisse et les transports publics se sont fixé un objectif: celui de concilier «voyage» et «développement durable». Il s’agit de promouvoir une manière de voyager responsable, axée à la fois sur les attentes des voyageuses et voyageurs et sur la protection de l’environnement. Cette initiative encourage les pratiques commerciales durables dans l’hôtellerie et les loisirs. Elle mise sur les offres locales et la mobilité écologique. Voilà pour la théorie. Mais qu’en est-il de la pratique? Lisez la suite pour le savoir.

Partir découvrir la nature en transports publics pour ménager les ressources

Prenons les choses par le début. L’aventure commence dès que vous prenez place dans les transports publics. Que ce soit en train, bus, tram, chemins de fer de montagne, remontées mécaniques ou encore en bateau, voyager en transports publics permet de découvrir sereinement les plus beaux coins de Suisse. Mais où aller pour s’émerveiller dans le respect du climat? La Suisse regorge de trésors. En voici quelques-uns. Laissez-moi vous présenter trois destinations «coup de cœur» en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin.

Trois destinations en Suisse alémanique

1. Piscine naturelle à Riehen

On peine à le croire, mais cet endroit est bien une piscine! Jamais je n’avais vu un bassin s’intégrer aussi harmonieusement dans le milieu qui l’entoure. La piscine, qui se fond parfaitement dans la nature et le paysage de Riehen, fonctionne grâce à des technologies modernes respectueuses de l’environnement.

2. Rieterpark à Zurich

Musée Rietberg dans le Rieterpark. foto: Schweiz Tourismus

Je vous le concède: associer Zurich et le concept de développement durable n’est pas une évidence. Mais connaissez-vous le Rieterpark? 70 000 mètres carrés de verdure, plusieurs hêtres âgés de 150 ans. Par temps clair, on aperçoit même les Alpes glaronnaises.

3. Usine hydroélectrique EKW Pradella à Scuol

A l’heure où tout le monde parle d’empreinte écologique et d’économies d’électricité, il est intéressant de comprendre d’où provient cette fascinante énergie. En Suisse, le courant est produit à presque 60% par des usines hydroélectriques. D’ailleurs, savez-vous que les trains des CFF circulent à 90% avec du courant électrique d’origine hydraulique? Découvrez un univers passionnant en visitant le centre de contrôle de l’usine hydroélectrique EKW Pradella. Une expérience pour le moins électrisante!

Trois destinations en Suisse romande

1. AQUATIS à Lausanne

Vue extérieure d'Aquatis Lausanne. foto: aquatis Lausanne

Restons dans le milieu aquatique avec un lieu hors norme: AQUATIS, le plus grand aquarium et vivarium d’Europe. Vous y découvrez le cycle de vie d’une goutte d’eau, 46 aquariums, terrariums et vivariums qui mettent en avant l’importance de la faune et de la flore, 10 000 poissons d’eau douce et une centaine de reptiles et d’amphibiens sur plus de 3500 mètres carrés. AQUATIS est également une plate-forme d’échange qui permet de promouvoir la protection des écosystèmes et le développement durable. Pas mal, non?

2. Parc Aventure à Genève

Quittons les milieux humides et prenons un peu de hauteur. Huit parcours d’escalade à thème pour tous les niveaux vous attendent au cœur de la ville de Genève. Si vous aimez sentir l’adrénaline monter, ne manquez pas de tester les tyroliennes parallèles les plus longues d’Europe qui s’étendent sur 160 mètres. Un moment fort en perspective!

3. Croisière sur le lac de Schiffenen

Prenez le large sur le «d’Grandfey», bateau solaire pouvant accueillir 12 personnes à son bord. Une fois les amarres lâchées, il vous reste une heure et demie pour vous relaxer, admirer de magnifiques paysages et apprendre des choses intéressantes sur le patrimoine culturel local. Vos loisirs n’auront jamais été aussi durables.

Trois destinations au Tessin

1. Îles de Brissago

Les îles Brisago vues du ciel. foto: îles de Brissago

Il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie les îles de Brissago et leurs célèbres jardins et plantes exotiques. Jadis conçues comme une sorte d’immense jardin paradisiaque pour une baronne russe, les îles abritent aujourd’hui une villa de style néo-classique transformée en restaurant et accessible au grand public. Accordez-vous une pause sur les îles de Brissago pour découvrir des canneliers au parfum de camphre originaires de l’Himalaya, des glaïeuls de Madagascar et des cyprès chauves poussant traditionnellement dans les zones marécageuses d’Amérique du Nord.

2. Pont suspendu Ponte Tibetano à Monte Carasso

Vous n’avez pas le vertige? C’est déjà un bon point. Pour commencer, il va falloir marcher un peu, mais le site en vaut le détour. Sur le versant de la montagne qui surplombe la plaine de Magadino, vous cheminez entre les vignes, en longeant des forêts de châtaigniers et de charmants petits villages, avec une vue grandiose sur les alentours, notamment sur le lac Majeur. Pour encore plus de sensations, engagez-vous sur un pont de 270 mètres de long, en suspension à 100 mètres au-dessus d’une superbe gorge.

3. Monte Tamaro

Randonnée sur le Monte Tamaro. foto: Daniela Kläusler, Monte Tamaro

S’il existe une offre de loisirs durable incontournable, c’est bien celle-là! Pour résumer: il est impossible de ne pas aimer le Monte Tamaro. Randonnée, accrobranche, luge, VTT, spécialités locales et charme fou avec vue superbe sur le paysage préalpin: il y en a pour tous les goûts.

Avez-vous la fibre durable pour vos voyages? Les destinations «coup de cœur» que je viens de vous présenter vous donnent juste un petit aperçu des offres de loisirs bénéficiant du label Swisstainable. Vous n’êtes donc pas au bout de vos découvertes. Quels sont vos points forts de voyage durables en Suisse? Partage-les avec nous!