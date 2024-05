Les CFF vous emmènent désormais à Europa-park et dans ces 6 autres parcs

En Train

Que diriez-vous de partir à l'aventure pour une journée dans un parc de loisirs? En choisissant les transports publics pour le voyage, les moments de détente et de divertissement commencent avant même votre arrivée sur place.

lilli fennes

Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF. Les articles sont rédigés par plusieurs journalistes.

Installez-vous confortablement, prenez un café ou un croissant, plongez-vous dans la lecture d’un bon livre, admirez le paysage, discutez ou jouez à un jeu de société avec les personnes qui vous accompagnent. L’un des avantages du train est que vous profitez pleinement du temps de trajet jusqu’à votre lieu d’excursion. Voici d’ailleurs une sélection de super destinations!

Ne manquez pas cette nouvelle offre: dès maintenant, le RailCoaster vous emmène tous les week-ends le matin de Bâle à Europa-Park. Une fois sur place, plongez-vous immédiatement dans l’ambiance: l’entrée à Europapark est comprise dans le billet RailCoaster. Avec le nouveau grand huit «Voltron Nevera», vous n’êtes pas au bout de vos surprises! Pour vous remettre de vos émotions, vous pouvez partir à la découverte de l’univers aquatique Rulantica.