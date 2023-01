Les pompes à chaleur représentent une alternative vraiment intéressante aux chauffages au gaz et au fioul. image: shutterstock / watson

Madame Energie

Pourrais-je me chauffer avec une pompe à chaleur ou le chauffage urbain?



En matière de chauffage, je respecte autant que possible les recommandations de température de la Confédération. A long terme, j'envisage toutefois de remplacer mon chauffage au gaz par une alternative aux combustibles fossiles. Mais laquelle choisir?



Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Les pompes à chaleur représentent une alternative vraiment intéressante aux chauffages au gaz et au fioul. Elles fonctionnent de manière inverse au frigo, puisqu'elles absorbent l'énergie de l'air, du sol ou de l'eau et la restituent sous forme de chaleur. Différentes possibilités existent, par exemple en puisant l'énergie dans l'air ambiant, dans la nappe phréatique ou dans un réservoir d'eau.



Faut-il des autorisations? Est-ce que ça fait du bruit?

Autant ça a l'air génial, autant le sujet soulève en moi de nombreuses interrogations. Tout d'abord, faut-il des conditions particulières pour installer une pompe à chaleur? Ou encore: ma maison doit-elle être située dans un endroit particulier pour pouvoir puiser dans les sources d'énergie? Ai-je le droit de le faire simplement, par exemple en utilisant la nappe phréatique? Dans un pays comme la Suisse, ce genre de choses nécessite des tonnes d'autorisations. Je me vois déjà courir de l'autorité A à l'autorité B, puis à l'autorité C et vice-versa.

Bien sûr, j'ai cherché sur Google à quoi ça ressemblait. Bon, ce n'est pas plus grand qu'une chaudière. Mais j'imagine que ça fait beaucoup de bruit. Cela ne fait-il pas un gigantesque tintamarre? Et sur le plan environnemental, il est peut-être judicieux de renoncer aux combustibles fossiles, mais combien d'électricité faut-il pour faire fonctionner une pompe à chaleur? Et finalement: combien coûte l'installation d'une telle machine?



Le chauffage urbain est-il une utopie?

Des questions et encore des questions. Et j'en ai déjà d'autres sur la prochaine alternative: le chauffage urbain. Dans ce cas précis, la chaleur est produite dans une source externe et la maison est connectée à un réseau. Dans la plupart des cas, la chaleur provient toutefois toujours de sources de gaz ou de pétrole. Mais en théorie, ces sources de chaleur peuvent par exemple aussi être de l'eau – y compris des eaux usées – ou de la chaleur résiduelle provenant du recyclage des ordures ménagères.

Question n°1: si la chaleur est produite à l'extérieur, n'y a-t-il pas une grande perte lors du transport qui fait que l'on ne peut plus parler d'économie d'énergie? J'ai également essayé de savoir s'il existait un réseau de ce type près de chez moi, mais je n'ai rien trouvé. Le chauffage urbain – surtout celui qui provient de sources de chaleur renouvelables – est-il vraiment une solution d'avenir dans notre pays? Et puis bien sûr: combien ça coûte?



Ce qu'en dit l'experte

Petra Tanner, ingénieure-conseil MAS ENBau:

«Concernant les pompes à chaleur, la règle générale est la suivante: plus la température à produire est basse, plus la pompe est efficace. On y parvient avec une bonne isolation thermique et de grandes surfaces pour la diffusion de la chaleur. Aujourd'hui, la technologie s'est tellement développée que la pompe à chaleur air-eau n'est plus efficace uniquement pour le chauffage par le sol dans les nouvelles constructions, mais également pour les maisons plus anciennes avec des radiateurs. Si ces derniers sont remplacés par de nouveaux sur une plus grande surface, une pompe à chaleur permet d'économiser une bonne quantité d'énergie.

Pour ce qui est de l'installation, il faut de toute façon une déclaration d'installation. La question des autorisations nécessaires dépend du canton et de la commune. Les forages de sondes géothermiques nécessitent une expertise géologique – ce qui est plus simple qu'il n'y paraît. L'utilisation des eaux souterraines nécessite quant à elle une autorisation, ce qui est un peu plus compliqué. Mais les chauffages basés sur la nappe phréatique ou les pompes à chaleur eau-eau sont surtout utilisés dans l'industrie et les grands bâtiments. Les pompes à chaleur air-eau font à peu près autant de bruit qu'un système de refroidissement sur le toit d'un supermarché. Les cantons imposent un nombre maximal de décibels à une certaine distance. Mais le bruit ne se distingue que lorsque le son de la pompe à chaleur est amplifié par d'autres surfaces.

Le chauffage urbain constitue une solution intéressante pour les personnes dont la chaufferie est très proche d'une conduite de chauffage urbain. Les réseaux de chauffage urbain sont créés là où il y a beaucoup de chaleur perdue et une forte demande de chaleur dans les environs immédiats. Leur construction étant très coûteuse, ils ne sont généralement construits que dans les agglomérations, et non dans les lotissements de maisons individuelles. La proportion d'énergie renouvelable doit être vérifiée auprès du fournisseur d'énergie. Certes, le transport cause une perte d'énergie, mais l'amplitude de cette perte dépend beaucoup de l'âge des canalisations et du niveau de température.

L'installation d'une pompe à chaleur et le raccordement à un réseau de chauffage urbain dépendent de nombreux facteurs différents. C'est pourquoi il est impossible de donner des coûts généraux. Il faut donc examiner chaque cas concret. Toutefois, les personnes qui disposaient d'un chauffage électrique direct avant de le remplacer peuvent s'attendre à une facture d'électricité nettement moins élevée. Dans tous les autres cas, on ne dépensera plus d'argent pour les sources d'énergie (pétrole, gaz), mais plus pour l'électricité.»

Vous trouverez de plus amples informations sur la géothermie, le chauffage urbain et les eaux souterraines sur les systèmes d'information géographique (SIG) cantonaux. Exemple: GeoView BL



Vous avez des questions ou des expériences à partager sur les pompes à chaleur ou le raccordement à un réseau de chauffage urbain? Dites-nous tout en commentaire.



A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.