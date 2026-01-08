ciel couvert-1°
Tempête Goretti: neige et rafales de vent en Suisse

Ein Traktor mit einem Schneepflug raeumt Schnee fuer ein VBZ Tram bei dem Roemerhof aus dem Weg am Mittwoch, 4. Januar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
La neige a atteint la plaine ce jeudi en Suisse (image d'archives).Image: KEYSTONE

Il neige en Suisse (mais ça va se gâter)

Après les températures glaciales de début janvier, place à la neige. Mais vendredi, la tempête Goretti va amener son lot de complications, surtout en montagne.
08.01.2026, 09:3108.01.2026, 09:34

Alors que les Suisses grelottaient en ce début d'année, un paradoxal front chaud provoque des chutes de neige ce jeudi matin, rapporte Météo Suisse.

Le Valais et l'Oberland bernois sont particulièrement concernés. En cours de soirée, la limite pluie-neige devrait remonter vers 1200 à 1500 m.

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

Mais c'est vendredi que ça devrait se corser, avec l'arrivée de la tempête Goretti sur le versant nord des Alpes. L'office fédéral y prévoit 60 à 100 cm de neige fraîche au-dessus de 1500 mètres entre jeudi matin à samedi matin. En dessous de 1500 mètres, 30 à 60 cm sont attendus.

«Avec l'arrivée d'air plus froid, la limite pluie-neige redescendra jusqu'aux altitudes les plus basses»
Météo Suisse

En Valais, un avis d'intempéries de degré 3 a été émis jusqu'à samedi matin. Dans les Préalpes romandes et le sud du Jura, une alerte de degré 2 est en place jusqu'à dimanche 6 h.

Danger d&#039;intempéries 8 janviers
Image: Météo Suisse

De violentes bourrasques

Selon Météo Suisse, les chutes de neige seront accompagnées de vents forts, voire tempétueux en montagne. La météorologue de la SRF Sina Lenggenhager évoque ainsi des rafales allant jusqu’à 100 km/h dans les vallées. En montagne, ces bourrasques pourraient même atteindre 150 km/h.

La prévisionniste met en garde contre des conditions difficiles ce week-end pour les skieurs, avec des remontées mécaniques potentiellement fermées et un risque d'avalanches qui va encore s'accroître d'ici dimanche en raison d'accumulations de neige soufflée.

Des centaines de vols annulés en Suisse et en Europe

Pour ce qui est de la plaine, des vents modérés voire forts sont également attendus entre jeudi et vendredi. Peu abondante, la neige devrait progressivement s'y transformer en pluie avant de revenir localement samedi et dimanche.

Avec des températures maximum de 3 °C sur le Plateau et de 0 °C en Valais, des pluies verglaçantes sont possibles par endroits. Les automobilistes sont dès lors appelés à la prudence. (jzs)

