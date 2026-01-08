Auberge corse au cœur du village de Lens, le Vieux-Chalet a été rénové par le couple M.. Image: watson

Les patrons du Constellation ont connu un autre incendie en Valais

Avant l’incendie meurtrier de Crans-Montana, le couple M. avait déjà été confronté à un feu dans son établissement du Vieux-Chalet, à Lens, en 2023.

Marie Parvex

En 2023, Jacques et Jessica M., propriétaires du bar Le Constellation, qui a brûlé pendant la nuit du réveillon – faisant 40 morts et 116 blessés –, ont acheté un vieux bistrot au cœur du village de Lens, le Café des amis. Jacques M. entreprend alors de faire lui-même les travaux de rénovation. Or, selon nos informations, un incendie s’est déclaré sur le chantier pendant les rénovations. Il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là.

Jacques M. avait tout juste fini le démontage du chantier, qui consiste à retirer les anciens aménagements et revêtements, lorsqu’une lampe aurait déclenché un incendie. «C’était dans l’étage des petites chambres au-dessus du restaurant. L’intervention des pompiers a été assez conséquente parce qu’il y a d’autres maisons relativement proches», explique un témoin. Les travaux auraient peu fait appel à des entreprises de la région. Selon un autre témoin:

«Les bagnoles portaient des plaques corses pendant les travaux»

Le restaurant et l’appartement à l’étage, occupé par le cuisinier corse de l’établissement, ont été terminés à la fin 2023, après cent jours de travaux, et le Vieux-Chalet a été inauguré. L'établissement est réalisé dans l'esprit d'une auberge corse. Il compte trois chambres d'hôte.

Le Vieux-Chalet, propriété du couple M. est pensé comme une auberge corse.

L’établissement était ouvert tous les jours de l’année, ce qui interroge sur sa rentabilité. «Le Vieux-Chalet ne peut pas marcher», estime un ancien élu de la région. «Les gens de Lens ne peuvent pas se payer ça plusieurs fois par mois. Il devrait donc fermer pendant la basse saison». Aujourd’hui, le restaurant est fermé en raison du drame de Crans-Montana.