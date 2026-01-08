neige soutenue
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Le Vieux-Chalet, propriété des patrons du Constellation, a brûlé

L&#039;auberge Le Vieux-Chalet, propriété du couple M. a brûlé à Lens en Valais.
Auberge corse au cœur du village de Lens, le Vieux-Chalet a été rénové par le couple M..Image: watson

Les patrons du Constellation ont connu un autre incendie en Valais

Avant l’incendie meurtrier de Crans-Montana, le couple M. avait déjà été confronté à un feu dans son établissement du Vieux-Chalet, à Lens, en 2023.
08.01.2026, 12:33
Marie Parvex

En 2023, Jacques et Jessica M., propriétaires du bar Le Constellation, qui a brûlé pendant la nuit du réveillon – faisant 40 morts et 116 blessés –, ont acheté un vieux bistrot au cœur du village de Lens, le Café des amis. Jacques M. entreprend alors de faire lui-même les travaux de rénovation. Or, selon nos informations, un incendie s’est déclaré sur le chantier pendant les rénovations. Il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là.

Jacques M. avait tout juste fini le démontage du chantier, qui consiste à retirer les anciens aménagements et revêtements, lorsqu’une lampe aurait déclenché un incendie. «C’était dans l’étage des petites chambres au-dessus du restaurant. L’intervention des pompiers a été assez conséquente parce qu’il y a d’autres maisons relativement proches», explique un témoin. Les travaux auraient peu fait appel à des entreprises de la région. Selon un autre témoin:

«Les bagnoles portaient des plaques corses pendant les travaux»

A lire 👇

On a suivi la piste du mystérieux patron du Constellation jusqu'en Corse

Le restaurant et l’appartement à l’étage, occupé par le cuisinier corse de l’établissement, ont été terminés à la fin 2023, après cent jours de travaux, et le Vieux-Chalet a été inauguré. L'établissement est réalisé dans l'esprit d'une auberge corse. Il compte trois chambres d'hôte.

Le Vieux-Chalet à Lens

1 / 6
Le Vieux-Chalet à Lens

Le Vieux-Chalet, propriété du couple M. est pensé comme une auberge corse.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X

L’établissement était ouvert tous les jours de l’année, ce qui interroge sur sa rentabilité. «Le Vieux-Chalet ne peut pas marcher», estime un ancien élu de la région. «Les gens de Lens ne peuvent pas se payer ça plusieurs fois par mois. Il devrait donc fermer pendant la basse saison». Aujourd’hui, le restaurant est fermé en raison du drame de Crans-Montana.

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
On a suivi la piste du mystérieux patron du Constellation jusqu'en Corse
Jacques M., propriétaire du Constellation, a vécu 10 ans en Valais avant l'incendie du Nouvel An. Il est pourtant très difficile de trouver des gens qui auraient créé de véritables liens avec lui. Sa piste remonte jusqu'aux nationalistes corses.
Jacques M. est un homme mystérieux. Sur le web et les réseaux sociaux, il n’apparaît pas, ou seulement dissimulé derrière les comptes de ses établissements publics. Quand il est interviewé par des journalistes de la région de Crans-Montana, ce sont ses employés qui posent pour les photos. Le cliché de son mariage, où il porte des lunettes de soleil, était l'unique publication d’un compte Facebook étonnamment vide et créé sous un surnom.
L’article