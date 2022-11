image: shutterstock / watson

Lave-vaisselle pas plein, préchauffage du four... ma cuisine reste un défi

L'Avent est la période de l'année où je me sens vraiment casanière. Si je passe peu de temps à la cuisine en temps normal – en mode simple et rapide –, j'aime prendre un peu plus de temps autour de Noël. Et pour être honnête, je ne me soucie pas vraiment des économies d'énergie dans ces moments-là.​

Sandra Casalini

Je me pose toujours la même question quand je remplis mon frigo: vaut-il mieux laisser la porte ouverte jusqu'à ce que tout soit rangé, ou fermer la porte et l'ouvrir de temps en temps? J'alterne entre les deux variantes. Disons franchement que je ne m'occupe pas assez du frigo et du congélateur d'un point de vue énergétique. Je sais que les légumes vont dans le bac à légumes, sinon cet endroit ne s'appellerait pas comme ça, et que l'arrière est plus frais que l'avant. Mais je ne réfléchis pas davantage quand je dépose mes courses. Et je ne mets pas forcément les aliments au fond pour qu'ils soient conservés au frais, mais pour les cacher de mes ados, qui dévorent généralement le frigo en trois jours maximum, de l'avant vers l'arrière.



Economie d'énergie vs. gaspillage alimentaire?

Vient ensuite la question de la température. J'ai généralement le mien à un peu plus de 5,5°C. Quand j'ai lu que 7°C suffisaient, j'ai opté pour cette température. Deux jours plus tard, le fromage frais avait déjà commencé à moisir sur l'étagère du haut. Désolée, mais le bilan énergétique ne sera guère meilleur si je dois jeter des choses tout le temps.

Je pense que la cuisinière est l'outil avec lequel je fais le plus d'économies d'énergie, du moins c'est ce que je crois. Je fais bouillir de l'eau avec la bouilloire plutôt que dans la casserole, et je mets un couvercle chaque fois que c'est possible. Et j'ai découvert il y a quelque temps la méthode des «one-pots», ces plats où les pâtes ou le riz, par exemple, sont cuits directement dans la sauce. Même si j'avoue que tout ça n'est pas motivé par l'économie d'énergie, mais par l'efficacité: c'est nettement plus rapide.



«Pourquoi faut-il préchauffer (ou pas) un four? Aucune idée. Et toutes les autres fonctions?»

Le four, en revanche, reste pour moi un mystère. La question du préchauffage, par exemple. Sur la pizza surgelée que mes enfants mettent dans le four en guise de snack, il est écrit «à mettre dans le four préchauffé à 200°C». Bien sûr, ils suivent cette recommandation. Moi aussi, sinon pourquoi est-ce que ce serait écrit? Pourquoi faut-il préchauffer (ou pas) un four? Aucune idée. Et puis toutes les autres fonctions? Le mode pizza pour une pizza, le mode gril pour utiliser le gril. La chaleur tournante est meilleure que la chaleur supérieure et inférieure, en termes d'énergie, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Si la chaleur tournante est meilleure, pourquoi a-t-on encore besoin de la chaleur supérieure et inférieure? Vous voyez, la cuisine (et surtout la pâtisserie) n'est pas assez ma tasse de thé pour que je maîtrise toutes ces questions.

Le dernier chantier énergétique de ma cuisine: le lave-vaisselle. J'avoue que je le fais souvent fonctionner alors qu'il est rempli à moitié. Ou, disons, aux trois quarts, pour me donner bonne conscience. D'un côté, car j'ai l'intention de rapidement réutiliser mes poêles et casseroles préférées, de l'autre côté car je stresse à l'idée d'une vaisselle sale qui traîne. Le rangement n'est pas non plus mon dada. Je le fais simplement d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si on peut économiser de l'énergie à ce niveau-là aussi? Vous avez sûrement compris: si vous cherchez «super ménagère» dans le dictionnaire, vous ne tomberez pas sur ma photo. Mais je suis plus que prête à apprendre. Cela ne fera probablement pas de moi une meilleure femme au foyer, mais ça me permettrait au moins de réaliser des économies d'énergie.



Ce qu'en disent les experts

Voici les éclaircissements d'Eva Geilinger, spécialiste de l'efficacité énergétique des appareils et de l'éclaire, et de Lukas Trümpi, spécialiste des bâtiments à l'Office fédéral de l'énergie:

«Les ajustements de température sont particulièrement payants en ce qui concerne les appareils de réfrigération. La Confédération recommande une température de 7°C pour le frigo et de -18°C pour le congélateur. A chaque degré de plus (chaud), on économise environ 7% d'énergie. Pour que les aliments soient bien conservés au frigo même à une température plus élevée, les zones de température doivent être utilisées correctement: le bas est plus froid que le haut et l'arrière est plus froid que l'avant. Les aliments rapidement périssables doivent donc être placés sur l'étagère la plus basse. Il est évident qu'une température plus élevée peut réduire la durée de conservation, mais il est important d'en tenir compte lors de la planification des menus et des achats. Le fait de laisser refroidir les aliments chauds et tièdes (les restes) avant de les placer dans le frigo permet également d'économiser de l'énergie.

Une bouilloire électrique consomme à peine la moitié de l'énergie d'une plaque de cuisson. Les casseroles isolantes sont également très efficaces en termes d'énergie, car elles continuent à cuire pendant les 15 dernières minutes sans plaque de cuisson. Cuisiner avec un couvercle permet d'économiser 40% d'énergie.

Pour ce qui est du préchauffage: les fours modernes chauffent si vite que cela n'en vaut pas la peine. Le fait d'y renoncer permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie. Opter pour la chaleur tournante au lieu de la chaleur supérieure et inférieure garantit jusqu'à 15% d'économie d'énergie., car la chaleur tournante transmet la chaleur aux aliments de manière plus efficace.

Pour terminer, le lave-vaisselle. L'essentiel est de ne jamais prélaver à l'eau chaude et de toujours choisir le programme éco, qui dure plus longtemps mais qui consomme 30 à 50% d'énergie en moins. Bien sûr, faire tourner le lave-vaisselle à moitié vide gaspille 50% d'énergie. Cela correspond à faire tourner la machine à vide une fois sur deux.»



Et vous? Quel est votre bilan énergétique dans la cuisine? Avez-vous des conseils supplémentaires? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires.

A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.