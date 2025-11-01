en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Le monde du ski alpin est secoué par des perquisitions

Le monde du ski est secoué par des perquisitions

Plusieurs grands fabricants de skis ont vu débarquer à leur siège les enquêteurs de la Commission européenne, qui s’intéressent à de possibles ententes anticoncurrentielles.
01.11.2025, 15:4901.11.2025, 15:49
Romuald Cachod

Le week-end dernier, tous les regards étaient tournés vers la station de Sölden qui, comme le veut la tradition, ouvrait la Coupe du monde de ski. Or pendant que Marco Odermatt imposait sa loi en géant, des perquisitions se déroulaient non loin de là, ciblant les principaux fabricants de ski autrichiens.

Ces inspections, menées à l’initiative de la Commission européenne, ont débuté dans les locaux de la marque Blizzard, propriété du groupe italien Tecnica, avant de se poursuivre chez Atomic, détenue par le géant finlandais Amer Sports, puis Fischer. Les sièges de ces entreprises sont respectivement situés à Mittersill et Altenmarkt, dans le land de Salzbourg, et Ried im Innkreis, en Haute-Autriche.

Analyse
Voici les sept enseignements du week-end de Sölden

La Commission européenne enquête ici pour «suspicion d’entente anticoncurrentielle», a-t-elle précisé dans un communiqué. Concrètement, il se pourrait que les fabricants se soient entendus pour fixer les prix du marché, et donc, potentiellement, les augmenter, en l’absence de réelle concurrence.

Rappelons que le secteur traverse une période difficile sur le plan économique, au point que certaines marques auraient réduit leurs contrats avec les athlètes stars du Cirque blanc. En outre, plusieurs coureurs engagés le week-end dernier à Sölden se seraient également rabattus sur du matériel des saisons précédentes, selon le site suédois langrenn.com.

Commentaire
La relève suisse en géant inquiète

Dans son communiqué, l'institution européenne a tenu à indiquer que ces perquisitions «ne préjugent pas de l’issue de l’enquête». En clair, la présomption d’innocence demeure, comme l’ont souligné les équipementiers visés, ajoutant qu’ils collaborent pleinement avec les enquêteurs de la Commission européenne, assistés lors des opérations par ceux de l’Autorité fédérale autrichienne de la concurrence.

Si des infractions aux lois sur la concurrence venaient à être constatées, l’Union européenne pourrait infliger des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial. Des sommes colossales, de plusieurs millions d’euros, auxquelles pourraient s’ajouter des compensations aux clients lésés, sans compter les pertes liées au préjudice d’image.

Plus d'articles sur le sport
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
de Robin Walz
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
de Klaus Zaugg
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
de Romuald Cachod
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
de Klaus Zaugg
La relève suisse en géant inquiète
La relève suisse en géant inquiète
de Sven Papaux
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
de Yoann Graber
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
de Julien Caloz
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
de Julien Caloz
Noah Dettwiler – une victime du système?
1
Noah Dettwiler – une victime du système?
de Klaus Zaugg
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
de Yoann Graber
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un oligarque se plaint d'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
Migros est frappée par une nouvelle pénurie
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Plusieurs grands fabricants de skis ont vu débarquer à leur siège les enquêteurs de la Commission européenne, qui s’intéressent à de possibles ententes anticoncurrentielles.
Le week-end dernier, tous les regards étaient tournés vers la station de Sölden qui, comme le veut la tradition, ouvrait la Coupe du monde de ski. Or pendant que Marco Odermatt imposait sa loi en géant, des perquisitions se déroulaient non loin de là, ciblant les principaux fabricants de ski autrichiens.
L’article