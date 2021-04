Blogs

Pénélope Page

La rupture la plus absurde de l'histoire des ruptures



Pénélope Page

La rupture la plus absurde de l'histoire des ruptures

Pénélope Page... ...fait une entrée hyper stressante dans la trentaine, avec son lot d'expériences foireuses. Aussi spontanée et délurée que névrosée, Pénélope fait ce qu'elle peut pour dealer avec l'existence et sa dose de paradoxes. Tout comme vous! Comme elle en connaît un rayon sur les déboires amoureux, vous pouvez également lui poser vos questions les plus intimes. Elle vous répondra directement toutes les semaines. Et, n'ayez crainte, comme elle, vous resterez anonyme.

J’ai rencontré Dylan dans un bar, il y a quelques années. A l’époque où on faisait encore des rencontres spontanées et sans écran interposé. A l’époque aussi où on pouvait encore aller dans ces endroits lugubres mais accueillants qu’on appelait bars. Jadis, quoi.

Je venais de me réconcilier avec ma féminité et je tâtonnais un peu. Sur le moment, le fait de me mettre avec ce mec un peu macho ne m’a pas semblé poser problème. J’étais «sa meuf». Ca me convenait. Grave erreur. (Pas la première 👇)

Non seulement il était macho, mais il était psychorigide. Notamment à cause de sa religion. Il me faisait des remarques sur mes poils au menton origines que, selon lui, sa mère n’approuverait pas. Entre autres. Le genre de truc qui met à l’aise.

Dylan était très beau. A la tête d’une entreprise florissante. Il se vantait de faire «plus de blé que Sarkozy». Ca aurait dû me mettre la puce à l’oreille.

Il était autoritaire et totalement obnubilé par lui-même. Un peu parano aussi. Il achetait tout en gros. Il avait des pièces pleines de PQ, dans son appart’ de célibataire égocentrique, avec un miroir au plafond et des néons autour du lit. Parfois, je le surprenais en train de s’admirer dans sa salle de bain, recouverte de miroirs sur les murs. Il me disait «regarde comme je suis beau, regarde comme je suis musclé». Un peu comme un ex-gros persécuté dans la cours de récré qui avait besoin de prendre une revanche démesurée sur sa propre image.

Un peu comme ça, mais en plus con

Quand j’y pense, je me demande vraiment dans quelle sorte de léthargie neurasthénique je devais évoluer pour m’être laissée convaincre par un type pareil.

Quand on couchait ensemble, le gars était en représentation. Il avait toute une chorégraphie à lui, comme dans une mise en scène bruyante et surjouée, de laquelle il était le héros. J’avais presque l’impression d’être là en spectatrice. C’était fascinant et aussi un peu pathétique. Ou plutôt le contraire.

Dans sa bagnole, une petite Smart certainement inadaptée à son égo, il avait un genre de récipient à monnaies. Chacune avait son emplacement précis. A chaque fois qu’on prenait la caisse, il fallait, avant toute chose, qu’il ait rangé chacune de ses piécettes à la bonne place. Il tenait à ce que ce soit fait avant que je ne sorte. Et moi, j’obéissais. Comme une conne.

Jusqu’à ce que du riz cantonais vienne mettre un terme à ce conte de fées pour masochistes. (Décidément... 👇)

Un jour, on est sortis chercher des plats chinois à emporter, au resto en bas de chez lui. Comme 80% du temps, Dylan était au téléphone avec sa mère, me laissant le soin de gérer l’opération et de choisir le menu. Boeuf pour lui, canard laqué et riz cantonais pour moi. Pas de réaction.

Ce n’est qu’arrivé chez lui qu’il m’annonce qu’il était hors de question que ce riz passe le pas de sa porte. A cause des bouts de jambon dedans.

Il me l’a dit d’un air tout à fait détaché, comme si c’était une évidence et qu’il n’y avait pas à discuter.

Môsieur voulait donc me faire bouffer mon canard sans mon riz. C’en était trop. Tu peux me faire ce que tu veux, mais tu touches pas à ma bouffe.

Ma réaction (mentale) à ce moment-là: via GIPHY

J’ai donc pris mon riz et mon canard et suis partie sans un mot. Je ne l’ai plus jamais revu. C’est la rupture la plus efficace que je n’ai jamais vécue.

