Blogs

Parlons cash

5 astuces pour te permettre de faire fructifier de petits montants



Image: Shutterstock

Parlons cash

5 astuces pour te permettre de faire fructifier de petits montants

Tu n'as pas besoin d'énormes sommes d'argent pour investir. Même avec de petits montants, cela vaut le coup. Voici 5 astuces pour te permettre de le faire avec peu d'argent, tout en gagnant du temps et des frais.





Olga Miler Olga Miler Suivez-moi Se désabonner

Les taux d'intérêts négatifs et les frais qu'ils engendrent ne font pas du bien à nos comptes en banque. Autrement dit, garder sagement notre argent sans le faire travailler n'est pas la meilleure option. De plus en plus de nouveaux produits financiers rendent l'investissement accessible à beaucoup d'entre nous. Et non, je ne parle pas ici de Robinhood et Gamestop 😉.





Mais que peux-tu faire si tu ne disposes pas en ce moment de 10 000, 20 000 francs ou plus pour investir? Ou si tu souhaites d'abord commencer par de petits montants? Par où commencer et quelle est la bonne formule? Je suis partie en quête de réponses pour compiler ici quelques astuces et outils pour te permettre d'obtenir le maximum de rendement à partir de petits montants réguliers.



Olga Miler ... ...a travaillé pour UBS pendant plus de dix ans dans diverses fonctions. Elle a notamment mis sur pied le programme de promotion des femmes et l'UBS Gender ETF. Plus récemment, elle a fondé la start-up SmartPurse, une plateforme sur laquelle elle propose des cours et des ateliers numériques sur la finance pour les femmes. L'année dernière, Miler a tenu le blog watson «Frauen und Geld» (Les femmes et l'argent) et cette année, elle nous fera bénéficier de son expertise via «Parlons cash».





Investir vaut déjà la peine à partir de petits montants

Supposons qu'il te reste 100 francs à la fin de chaque mois. Voici ce qui se passe si tu les épargnes pendant 20 ans et si tu les investis pendant 20 ans:





Compte épargne: Si tu verses 100 francs par mois sur ton compte épargne pendant 20 ans, ce dernier affiche un total d'environ 24 060 francs avec un taux d'intérêt de 0,025%.



Investissement: Si tu investis 100 francs par mois pendant 20 ans et que tu obtiens une croissance annuelle moyenne de 5%, ton capital culminera à 40 700 francs. Par rapport à l'épargne, cela représente 16 640 francs, soit 69% de plus. Et ce, sans compter l'inflation, qui ronge en permanence les économies que tu as réalisées à la sueur de ton front. Certes, cet exemple n'inclut pas les frais, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes.



Quelles possibilités as-tu si tu souhaites investir entre 50 et 200 francs par mois?

Avant d'investir, tu dois te demander si tu veux en premier lieu te constituer un petit pécule ou investir l'argent dont tu disposes dans ton pilier 3a pour ta retraite. Tu en trouveras davantage sur le sujet plus bas. Supposons que tu disposes déjà d'une bonne prévoyance et d'un pécule suffisant, voici quelques options disponibles pour investir ces montants:



Plan d'épargne en fonds: Tu sélectionnes un fonds de placement en fonction de ton propre profil de risque et transfères un montant régulier dans ton plan d'épargne en fonds. De nombreux fournisseurs proposent cette option à partir de 50 francs par mois.

Tu sélectionnes un fonds de placement en fonction de ton propre profil de risque et transfères un montant régulier dans ton plan d'épargne en fonds. De nombreux fournisseurs proposent cette option à partir de 50 francs par mois. Exchange Traded Funds (ETF): Les ETF se présentent sous une grande variété de formes, de pays/régions et de thèmes; par exemple, les ETF mondiaux, qui suivent divers marchés et pas seulement l'Europe ou la Suisse, conviennent à un investissement largement diversifié.



Achat direct d'actions: Selon les actions, il est bien sûr aussi possible d'investir des montants plus faibles. Tu auras toutefois un risque important lié au manque de diversification, car tu ne peux acheter que quelques actions.​



Or, argent et autres métaux précieux: C'est un investissement possible, mais l'or, tout comme les actions, est soumis à de très fortes fluctuations et convient donc mieux en tant que mélange plutôt qu'en tant qu'investissement individuel.



Les frais doivent être particulièrement pris en compte dans le cas des petits montants. C'est pourquoi lorsque tu cherches un plan d'épargne en fonds ou un achat direct de fonds/ETF, tu devrais toujours veiller à choisir non seulement un produit bon marché, mais aussi un prestataire pour ton compte de dépôt qui ne te facture pas de frais importants pour la gestion du compte de dépôt et lors de l'achat/la vente de produits financiers. Si tu investis 100 francs par mois et que tu paies 40 à 80 francs pour acheter l'ETF/le fonds, il ne te restera plus grand-chose de ton investissement de base! Tu peux trouver et comparer des courtiers en ligne bon marché tels que Degiro, Strateo, Cash de la Bank Zwei Plus, Swissquote, sans oublier les conditions spéciales offertes par certaines banques.



Sandra Stella Triebl est entrepreneuse. Je lui ai demandé comment elle en est venue à investir et quels sont ses conseils.

Sandra parle de ses débuts d'investisseuse:

«Mon premier investissement date de l'école, durant mon adolescence. J'avais alors acheté des dollars US pour 800 francs et mon compte épargne a ainsi doublé en l'espace de six mois. J'ai quand même dû demander à mon papa d'abord... Puis durant mes études, j'ai eu un job à temps partiel qui m'a permis de gagner 5 000 francs, une somme que j'ai investie dans des actions ABB et Sony Ericsson, et qui a doublé en deux ans.»



D'autres conseils de Sandra pour tous ceux qui veulent débuter:

«Je n'investis jamais lorsque je ne comprends pas de quoi il s'agit. Cela vaut aussi pour la technologie financière ou la crypto.»

«N'ayez pas peur des actions et de tout ce monde de la finance. Tout s'apprend facilement et c'est loin d'être du chinois.» «Pensez à débuter avec de petits montants et seulement une somme que vous pouvez absorber en cas de perte. J'ai toujours utilisé de l'argent que je pouvais me permettre de perdre. Parfois cela s'est super bien passé et parfois j'ai dû avoir de la patience. J'ai gardé par nostalgie une partie de mes actions Ericsson, peut-être qu'elles feront à nouveau quelque chose un jour et j'en profiterai alors moi aussi!»



Devrais-tu commencer par cotiser au pilier 3a avant d'investir ailleurs?



Si tu n'as pas encore de pilier 3a, alors placer ton argent dans un pilier 3a peut se révéler très judicieux, car non seulement tu obtiendras un rendement potentiel, mais tu pourras aussi déduire le montant investi de tes impôts.

Sache toutefois que ton argent dans le pilier 3a est immobilisé, ce qui signifie que tu ne pourras y accéder que sous certaines conditions avant ta retraite, par exemple pour l'accession à la propriété ou si tu deviens indépendant. Le pilier 3a investi dans des titres est donc très adapté aux objectifs à long terme tels que l'accession à la propriété, en plus de la prévoyance privée. Toutefois, si tu as besoin de ton argent avant cette date ou si tu as un autre objectif, tel qu'un voyage autour du monde, le pilier 3a est une solution moins adaptée.





Un robot-conseiller vaut-il la peine?

Certains robots-conseillers permettent déjà de commencer avec de petits montants: par exemple le robot-conseiller de VZ VermögensZentrum ou de Sparbatze à partir de 500 francs, Selma et Yova à partir de 2 000 francs, etc. Toutefois, les frais sont relativement élevés pour les petits montants et vous n'avez pas encore besoin d'un portefeuille énorme. Autrement dit, un investissement direct dans un fonds peut se révéler moins coûteux et plus efficace.



Si tu envisages cette forme d'investissement, il peut être avantageux d'économiser d'abord un montant plus important, par exemple 5 000 francs, afin d'obtenir un plus grand choix quant au robot-conseiller que tu souhaites utiliser.





Les formes alternatives d'«investissement» sont-elles utiles pour de petits montants?

Outre les actions et les fonds, il existe d'autres moyens de faire fructifier de petits montants, par exemple le crowdfunding, les investissements alternatifs dans le vin, les antiquités ou les parts de peintures, les crypto-monnaies, etc. Le défi de toutes ces formes est qu'elles nécessitent des connaissances spécialisées relativement grandes et que ces «marchés» ont des prix plutôt opaques. Les prix peuvent donc fluctuer de manière importante. Elles sont donc plus adaptées à la spéculation, et non à l'accumulation d'actifs à long terme.​



Il existe plusieurs façons d'investir avec de petits montants et de faire fructifier ton argent. Quel que soit ton choix, comparer les prix est certes fastidieux et prend du temps, mais cela vaut vraiment la peine.



Et vous, quels conseils avez-vous pour faire fructifier de petits montants?