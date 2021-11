Image: shutterstock

pile-poil

Voici 4 signaux qui prouvent que votre chat souffre

Il n'est jamais facile de reconnaitre la douleur chez Marley et Samba. Alors voici quatre signaux qui peuvent vous alerter et quelques conseils pour prévenir ces douleurs.

Livie Kundert

Comme toi et moi, les animaux ressentent la douleur. Il est pourtant parfois difficile de percevoir et de comprendre que nos animaux ont mal. Certaines espèces ne montrent pas qu’ils souffrent ou alors de façon très discrète. Sais-tu par exemple que les petits rongeurs - comme les lapins ou les cochons d’Inde - ont tendance à masquer leur douleur ? Parce que dans la nature, exprimer sa souffrance peut être compris comme un signe de faiblesse par les prédateurs et mettre l’animal en danger. C’est donc parfois un défi de percevoir la souffrance chez nos animaux de compagnie. D'où l'importance vitale de faire preuve de vigilance à l'égard de leurs comportements.

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux.

Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.

Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch

Il s'agit d'un contenu non-payant.

Voici les 4 signaux qui doivent t’alerter

Agissements inhabituels : isolement, sommeil prolongé, agression ou agitation soudaine

: isolement, sommeil prolongé, agression ou agitation soudaine Mouvements et posture : l’animal est courbé ou présente des difficultés à se lever

: l’animal est courbé ou présente des difficultés à se lever Habitudes alimentaires : perte d’appétit, surconsommation d’eau, augmentation ou diminution de la miction et des selles

: perte d’appétit, surconsommation d’eau, augmentation ou diminution de la miction et des selles Apparence : poil terne, yeux vitreux, truffe sèche ou rugueuse, griffes cassantes.

Ces observations te seront très précieuses s’il faut apporter ton compagnon chez le vétérinaire.

© Fotolia | Tyler Olson

Comment les prévenir?

Les 7 commandements pour sécuriser ta maison :

Tu ne laisseras pas traîner les cordons électriques. Tu fermeras complètement les fenêtres - pas d'ouverture inclinée. Tu nourriras ton animal de façon adaptée en prenant en compte ses éventuelles allergies et intolérances. Tu fermeras bien les bouteilles de détergent. Tu ne laisseras pas les plaques de cuisson chaudes sans surveillance. Tu sécuriseras ton balcon. Tu seras attentif à ne pas avoir de plantes toxiques à la portée de ton animal.

Avec une alimentation adaptée, tu pourras prévenir les ennuis suivants:

problèmes digestifs

fragilité osseuse et les fractures

maladie des voies urinaires

problèmes dentaires

prise de poids

© FOUR PAWS | Saskia Lawson

Avec de l'exercice! Grâce à la bonne dose d'activité physique, ton compagnon pourra maintenir:

un poids idéal

une bonne condition physique

des articulations en bonne santé

un système digestif et un appareil urinaire qui fonctionnent de façon optimale

Avec des soins attentifs pour contrôler:

les dents

les griffes

les yeux

la peau

les oreilles

Et n'oublie pas le contrôle annuel chez le vétérinaire!