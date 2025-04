L'astuce de ce Suisse sur le Tour de Romandie a fonctionné

Jan Christen a trouvé le moyen de conjurer le sort lors du prologue du Tour de Romandie, mardi dans les rues de Saint-Imier.

Les cyclistes sont comme la plupart des sportifs: ce sont des êtres superstitieux. Alors évidemment, lors de l'attribution des dossards, chacun veut éviter de devoir épingler le numéro 13 sur son maillot. Mais il faut bien que ça tombe sur quelqu'un et cette année sur le Tour de Romandie, c'est sur Jan Christen.

Rappelons que le numéro un est attribué au vainqueur sortant de la course. Ensuite, le premier dossard de chaque équipe est donné au leader de la formation. Chez Soudal Quick-Step, Evenepoel porte par exemple le 21, chez Alpecin-Deceuninck, Dillier a le 31 et chez UAE, c'est donc Almeida qui porte le 11. La numérotation des coureurs suivants se fait par ordre alphabétique: Alves Oliveira a donc le 12 et Christen le 13.



L'Argovien de 20 ans s'est donc présenté au départ du prologue de la boucle romande, mardi, avec le fameux dossard que personne ne veut. Mais il ne l'a pas épinglé n'importe comment sur la tunique de son équipe UAE Emirates: pour conjurer le sort, Jan Christen a mis son dossard à l'envers.

La preuve: Image: rts/watson

Cela lui a plutôt réussi puisque la pépite suisse, dont le contrat vient d'être prolongé jusqu'en 2030, n'a pas connu de mésaventure sur la route. Mieux: Christen a réalisé un super temps, terminant 10e à 5 secondes du vainqueur, le bien nommé Samuel Watson.

Jan Christen n'est pas le premier à agir de la sorte avec le numéro 13. Beaucoup de coureurs le retournent avant le départ. C'est ce qu'avait par exemple fait Fabian Cancellara lors du Tour de France 2010.

Cancellara avait épinglé un de ses deux dossards à l'envers, en 2010 sur sa tunique de leader. Image: Velo

Cela lui avait plutôt réussi, puisque le rouleur bernois avait revêtu le Maillot Jaune pendant six jours lors de cette édition de la Grande Boucle. Un exploit qui pourrait donner quelques idées à Jan Christen, cette semaine sur le Tour de Romandie.